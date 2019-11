Melania Trump, întâmpinată cu huiduieli la începutul unui discurs susținut în fața unor liceeni din Baltimore (VIDEO)

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a fost întâmpinată cu huiduieli atunci când a urcat pe scenă la Baltimore pentru a susține un discurs.

Melania Trump a vorbit despre pericolele la care se supun consumatorii de droguri și cât de multe riscuri prezintă această dependență.

Prima Doamnă și-a susținut discursul în fața unor elevi de la un colegiu din Baltimore, un oraș din Coasta de Est despre care Donald Trump spunea în vară că este ”dezgustător şi infestat de şobolani”.

Melania Trump nu a părut să fie intimidată vreun moment de felul în care a fost primită de liceeni, ci și-a susținut discursul până la capăt cu încredere.

