Mercenarii trimişi de Putin să lupte în Mali au fost alungaţi din trei oraşe, în zece zile. Cum a eşuat Corpul African Rus

Corpul African Rus, format de Moscova din mercenari din grupul Wagner, a abandonat trei orașe din Mali în decurs de zece zile, ţară în care Rusia susține junta președintelui Assimi Goita. Deși duce o politică "anti-colonii" în Africa, menită să alunge țările occidentale și să sprijine regimurile militare, Rusia s-a dovedit incapabilă să-i confrunte pe rebelii de acolo, notează Moscow Times.

Soldați din Corpul African Rus și ai armatei din Mali au început să se retragă din baza lor din orașul Aguelhok. Acesta este al treilea oraș din nordul țării abandonat de trupele rusești, în urma unei ofensive majore lansate de forțele combinate ale separatiștilor tuaregi (ALF) și rebelilor JNIM. Pe 26 aprilie, Corpul African Rus a predat orașul Kidal, iar pe 1 mai s-a retras din Tessalit.

Până pe 25 aprilie, când separatiștii și rebelii au lansat atacuri în mai multe regiuni și l-au aruncat în aer pe ministrul apărării din Mali, aproximativ 100 de soldați ruși și 400 de soldați malieni erau staționați în Aguelhok. Pe 4 mai, potrivit unor surse militare și rebelilor, cel puțin 30 de vehicule au părăsit baza Aguelhok pentru a se alătura contingentului retras anterior din Tessalit, transmite sursa amintită, care citează Le Monde.

Autoritățile ruse au susținut că Afrika Korps (Corpul African Rus) respinge atacurile rebelilor, dar, în urma atacurilor din 25 aprilie, „au existat și victime de partea noastră”, a declarat ministrul adjunct de Externe, Gheorghi Borisenko, la o reuniune a Comitetului pentru Afaceri Internaționale al Consiliului Federației.

Trupele Moscovei s-au retras din Kidal

Ministerul Apărării a raportat că, după 24 de ore de lupte, trupele rusești și maliene s-au retras din „fortăreața” lor din Kidal. „Trupele rusești își continuă în prezent misiunile încredințate și sunt pregătite să respingă atacurile militanților”, a adăugat ministerul.

Trupele rusești s-au retras din Kidal în mijlocul strigătelor rebelilor și apoi au reușit să evacueze Tessalit nefiind detectați. Un purtător de cuvânt al ALF a declarat că se așteaptă și retragerea lor completă din Aguelhok. El a adăugat că ofițerii Afrika Korps sunt în contact constant cu rebelii, „ne spun că plănuiesc să plece, dar au nevoie de puțin mai mult timp pentru a-și aduna echipamentul”. El a adăugat: Trupele noastre l-au înconjurat pe Agelhok din toate părțile. Ei [rușii] fie vor coopera, fie vor fi uciși.

Assimi Goita a ajuns la putere în urma a două lovituri de stat militare din 2020 și 2021. După ce a devenit președinte interimar al Maliului pentru o perioadă de tranziție de cinci ani, perioada de tranziție a fost prelungită pe termen nelimitat.

Contingentul francez de peste 5.000 de soldați a fost retras din Mali în urma loviturii de stat și a protestelor de masă, iar Goita a început să coopereze activ cu Rusia. El a primit asistență militară mai întâi din partea Grupului Wagner, apoi din partea Afrika Korps.

Retragerea actuală a trupelor rusești ar putea indica faptul că Kremlinul nu dorește o repetare a evenimentelor din iulie 2024, când cel puțin 84 de mercenari Wagner au fost uciși într-o ambuscadă a rebelilor. Iar în vara anului 2025, un convoi format din luptători Afrika Korps și soldați malieni a fost atacat într-o ambuscadă. Aproximativ jumătate din cele 40 de vehicule blindate au fost distruse, iar zeci de luptători au fost uciși.

Planurile Kremlinului cu ţările africane

Planurile Kremlinului pentru țări precum Mali, Burkina Faso, Niger și Republica Centrafricană s-a bazat pe trei piloni, potrivit The Washington Post: protecția regimului, controlul teritorial și competența militară. Toți acești piloni încep să se prăbușească, notează Ribois.

În Mali, Afrika Korps și-a concentrat resursele în jurul capitalei Bamako și al coridoarelor de transport pentru exploatarea aurului, lăsând vaste teritorii interioare sub controlul JNIM. Tuaregii, ale căror cereri de autonomie sunt respinse de autorități, s-au aliat cu rebelii, privând Rusia de capacitatea de a asigura integritatea Maliului, explică Ribois.

„Ironia este că Rusia însăși a creat aceste condiții. Afrika Korps a desfășurat o serie de campanii de dezinformare anti-franceze în Mali, cea mai notorie dintre acestea fiind înscenarea unei gropi comune, pe care a atribuit-o plecării trupelor franceze de la baza Gossy în aprilie 2022”, notează expertul.

Campania, care a fost purtată și în alte țări din Sahel, a culminat cu expulzarea Franței, dar a privat-o și de singura forță capabilă să sprijine operațiuni de contrainsurgență la scară largă, subliniază Ribois:

"În ciuda interesului său pentru resursele naturale și prestigiul său, Moscova nu a egalat niciodată angajamentul sau capacitățile Parisului pe teren. Drept urmare, rebelii au câștigat teritoriu și au impus o blocadă asupra orașului Bamako care nu poate fi ridicată doar prin forță militară".

Aproximativ 2.500 de soldați ruși rămân în Mali, iar retragerea lor nu a început încă. Potrivit unor surse militare franceze, aceștia încearcă în prezent să își concentreze forțele în centrul și sudul țării pentru a asigura menținerea puterii de către junta generalului Goita.