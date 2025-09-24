Mesajele de pe WhatsApp pot fi acum traduse în timp real. Anunţul oficialilor de la Meta despre noua funcţie

Momentan, nu există suport pentru traducerile în limba română. Sursa foto: Hepta & Getty Images

Oficialii de la Meta au anunţat că vor introduce traducerea în timp real în aplicația de mesagerie WhatsApp, într-o încercare de a facilita comunicarea între miliardele de utilizatori din întreaga lume. Inițial, traducerile vor fi disponibile în 19 limbi pe iPhone și în șase limbi pe dispozitivele Android, a relatat Euronews.

Potrivit companiei Meta, care deține și Facebook, și Instagram, în viitor, lista cu limbile străine disponibile va fi extinsă. De exemplu, deocamdată, nu există suport pentru traducerile în limba română.

Utilizatorii care doresc să traducă un mesaj pe WhatsApp vor putea apăsa prelung pe text, selecta opțiunea "Translate", urmată de selectarea limbii în care se va face traducerea – o funcționalitate similară celei deja disponibile în iMessage de la Apple.

Utilizatorii Android vor putea, de asemenea, să activeze traducerea automată pentru întreaga conversație de pe WhatsApp.

"Sperăm ca această funcție să ajute la eliminarea barierelor lingvistice și să permită utilizatorilor să se conecteze mai profund", au transmis reprezentanţii de la Meta într-o postare pe blog, prin care a anunțat schimbarea, au mai scris jurnaliştii de la Euronews.

Pentru utilizatorii de Android, traducerile vor fi disponibile inițial în engleză, spaniolă, hindi, portugheză, rusă și arabă.

Între timp, utilizatorii de iPhone vor avea acces la aceste șase limbi, plus olandeză, franceză, germană, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, chineză mandarină, poloneză, thailandeză, turcă, ucraineană și vietnameză.

Traducerile vor fi realizate direct pe dispozitivele utilizatorilor "pentru a proteja confidențialitatea conversațiilor", au mai precizat cei de la Meta.

Aplicația de mesagerie utilizează criptarea end-to-end, iar oficialii companiei Meta au subliniat că nu citește și nu ascultă mesajele personale. WhatsApp are peste trei miliarde de utilizatori în mai mult de 180 de țări, au mai transmis cei de la Meta.