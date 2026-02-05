Mesajul lui Donald Trump pentru România, transmis de Ambasada SUA

Președintele american Donald Trump, la Casa Albă, 3 februarie 2026. Sursa foto: Hepta

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat joi un mesaj din partea președintelui american Donald Trump, în care este subliniat angajamentul administrației de la Washington de a colabora strâns cu partenerii internaționali, inclusiv România, pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale esențiale.

Trump consideră că mineralele considerate critice — cum sunt pământurile rare și alte resurse necesare în sectoarele de apărare, energie și tehnologie — reprezintă o prioritate strategică pentru securitatea economică și militară a Statelor Unite. În acest context, cooperarea cu România este privită ca parte a unui efort mai larg al SUA de a-și diversifica sursele și de a reduce dependența de furnizori externi vulnerabili.

În mesajul transmis prin Ambasada SUA la București se arată că „președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie.”

Inițiativa americană vine în aceeași perioadă în care Washingtonul găzduiește o reuniune ministerială dedicată mineralelor rare și resurselor critice, unde sunt discutate acorduri și parteneriate cu peste 50 de state pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare globale, la care participă și delegaţia României, condusă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

Potrivit agențiilor internaționale de presă, această întâlnire are loc în contextul în care administrația Trump își intensifică eforturile de creare a unui bloc de aprovizionare independent de influența economică a Chinei asupra acestor resurse strategice.

Acest demers american este urmărit îndeaproape și de partenerii europeni, inclusiv de oficialii Uniunii Europene, care își intensifică negocierile cu Statele Unite pentru a-și asigura propriile lanțuri de aprovizionare în resurse similare, într-un moment de creștere a tensiunilor geo-economice globale.