Oana Țoiu, prezentă la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, organizată la Washington

Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres

Delegaţia României, condusă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, participă miercuri, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, potrivit Agerpres.

Şefa diplomaţiei române efectuează, în perioada 3 - 6 februarie, o vizită de lucru la Washington.

Reuniunea de la Washington urmăreşte întărirea cooperării internaţionale pentru a asigura lanţuri de aprovizionare sigure şi diversificate, la nivel bilateral, cât şi UE - SUA, potrivit MAE.

Întâlnirea vizează abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, pentru facilitarea investiţiilor strategice în domeniu.

"Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi din creşterea poziţionării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esenţial al mineralelor rare", arată Ministerul român de Externe.

Delegaţia ţării noastre este alcătuită din şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, şi consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete.