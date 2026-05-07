Mica țară africană care a devenit „câmp de luptă” între China și Taiwan. Beijingul o acuză că e „domesticită și hrănită” de Taipei

William Lai a participat la aniversarea încoronării regelui din Eswatini, iar asta a stârnit furia Chinei. Foto: Profimedia Images

China i-a acuzat pe liderii micului stat african Eswatini că sunt „domesticiți și hrăniți” de Taiwan, o retorică neobișnuit de dură a regimului chinez la adresa unei alte țări. China a fost iritată de prezența președintelui taiwanez, William Lai, în capitala micului regat african.

China și Taiwanul se acuză reciproc de multă vreme că promovează „o diplomație a banilor” pentru a câștiga sprijin din partea țărilor în curs de dezvoltare.

Recentele critici ale Chinei au fost lansate după revenirea lui Lai la Taipei, marți, după o vizită surpriză în fostul Swaziland, unul dintre cei 12 aliați diplomatici ai Taiwanului rămași în lume.

Anterior, China a forțat trei țări din Oceanul Indian – Insulele Seychelles, Mauritius și Madagascar – să nu permită zborul lui William Lai spre Africa, luna trecută, când acesta a participat la marcarea a 40 de ani de domnie a regelui Mswati al III-lea.

Lai „s-a strecurat” pentru a ajunge în Eswatini, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Lin Jian. Asta demonstrează că activitățile „separatiste” sunt respinse de comunitatea internațională și reprezintă „un scandal și o farsă”, le-a spus el jurnaliștilor, la Beijing.

„Unii politicieni din Eswatini, întreținuți de Taiwan, au oferit spațiu forțelor pro-independență ale Taiwanului — acest lucru contravine cursului istoriei, iar China îl condamnă ferm”, a adăugat Lin, folosind o expresie peiorativă pentru persoane considerate servile sau folosite drept marionete.

Purtătoarea de cuvânt interimară a guvernului din Eswatini, Thabile Mdluli, a spus că afirmațiile sunt „profund regretabile și sub standardele așteptate într-un discurs internațional respectuos”.

„Este deosebit de îngrijorător când declarații de acest tip vin din partea unei țări care se prezintă drept un actor global responsabil”, a spus Mdluli. „Eswatini nu trebuie intimidat, iar deciziile noastre suverane trebuie respectate de toți”, a adăugat ea.

La Taipei, atmosfera a fost una de sărbătoare după ce Lai a reușit să ajungă în Eswatini și apoi să se întoarcă pe o rută ocolitoare care a evitat spațiile aeriene controlate de Mauritius și Madagascar.

În loc să călătorească la bordul unui avion China Airlines închiriat de Taiwan, așa cum era planificat inițial și cum se procedează de obicei, Lai a zburat cu aeronava privată A340 a regelui.

„Vizita a consolidat și mai mult prietenia dintre Taiwan și Eswatini”, a spus Lai la reuniunea săptămânală a partidului său.

În ciuda „blocadei și presiunilor” Chinei, Taiwanul „va continua să avanseze constant pe scena internațională”, atât timp cât rămâne unit și cooperează cu parteneri care împărtășesc aceleași valori, a adăugat Lai.