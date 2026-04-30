Mineralele critice au devenit "petrolul secolului XXI". Goana după ele generează sărăcie și poluare în ţările slab dezvoltate

4 minute de citit Publicat la 23:45 30 Apr 2026 Modificat la 00:37 01 Mai 2026

Mineralele critice au devenit "petrolul secolului XXI". Foto: GettyImages

Cursa mondială după litiu, cobalt și nichel distruge nivelul de trai, apa și sănătatea celor mai vulnerabili oameni din lume, arată un studiu ONU. Mineralele esențiale au devenit „petrolul secolului XXI”, pe măsură ce lupta pentru metale prețioase adâncește sărăcia și generează crize de sănătate publică în unele dintre cele mai slab dezvoltate ţări ale lumii, notează The Guardian.

Studiul Institutului Universitar al Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate (UNU-INWEH) a concluzionat că cererea tot mai mare de litiu, cobalt și nichel utilizate în baterii și microcipuri epuizează rezervele de apă, erodează agricultura și expune comunitățile la metale grele toxice.

Cercetătorii au descoperit că aproximativ 456 de miliarde de litri de apă au fost utilizați pentru a extrage 240.000 de tone de litiu în 2024, beneficiile financiare sau progresele tehnologice generate de tranziția către energie verde sau de boom-ul inteligenței artificiale ajungând puține la comunitățile afectate.

"Mineralele esențiale devin rapid petrolul secolului XXI”, a declarat Kaveh Madani, directorul UNU-INWEH și laureat al Premiului pentru Apă de la Stockholm din 2026, adăugând: "Ceea ce vindem ca soluție pentru sustenabilitate dăunează în mod activ oamenilor din alte părți ale lumii. Cum putem numi atunci tranziția verde sau curată?”.

Ţările sărace "decontează" cursa după mineralele esențiale

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), creșterea cererii de minerale energetice cheie a fost puternică în ultimii ani, cererea de litiu crescând cu aproape 30% în 2024. Producția de pământuri rare aproape s-a triplat între 2010 și 2023, pe măsură ce cererea de vehicule electrice (VE) și de cipuri puternice a crescut vertiginos.

Raportul a constatat că, deși vehiculele electrice pot reduce emisiile consumatorilor din America de Nord și Europa, costurile de mediu și de sănătate sunt suportate de comunități îndepărtate, în regiunile miniere din Africa și America Latină.

Aproximativ 700 de milioane de tone de deșeuri, suficiente pentru a umple 59 de milioane de camioane de gunoi, au fost generate de producția globală de pământuri rare în 2024. Africa, continent care găzduiește aproximativ 30% din rezervele critice de minerale ale lumii, este puternic afectată de consecințele asupra mediului.

În Republica Democrată Congo, unul dintre cei mai mari producători de cobalt din lume, cercetătorii spun că extracția a cauzat contaminarea pe scară largă a râurilor utilizate pentru băut, pescuit și irigații în zona minieră sud-estică a provinciei Lualaba.

Conform studiului, aproximativ 64% dintre locuitorii țării nu aveau acces de bază la apă în 2024, în timp ce 72% dintre cei aflați în apropierea minerilor au raportat boli de piele, iar 56% dintre femei și fete au raportat probleme ginecologice.

Cum se extrage litiul

Extracția litiului necesită adesea pomparea unor cantități mari de apă din sălinele subterane și evaporarea acestora, în timp ce procesarea chimică a altor minerale critice poate contamina râurile și rezervoarele subterane.

Triunghiul litiului din America Latină - sălinele de mare altitudine care se întind pe Argentina, Bolivia și Chile - dețin unele dintre cele mai mari rezerve de metal din lume. Acestea sunt, de asemenea, unele dintre cele mai aride ecosisteme din lume.

În regiunea Uyuni din Bolivia, unele comunități nu mai pot cultiva quinoa în mod fiabil, în timp ce în sălinele Atacama din Chile - unde litiul și alte activități miniere reprezintă până la 65% din consumul regional de apă - lagunele se usucă.

„Aceste zone sărate sunt teritoriul tradițional al mai multor popoare indigene. Economiile lor agricole și pastorale au fost devastate de extracția intensivă a saramurilor din zonele sărate și de agravarea deficitului de apă în ceea ce era deja unul dintre cele mai aride ecosisteme de pe Pământ”, a declarat José Aylwin, coordonatorul proiectului litiu și drepturile omului în ABC, un proiect de cercetare transfrontalier care urmărește impactul social și de mediu al mineritului de litiu în Argentina, Bolivia și Chile.

Cercetătorii ONU avertizează că se așteaptă ca daunele să se agraveze, deoarece producția de litiu trebuie să crească de nouă ori până în 2040, în timp ce extracția de cobalt și nichel trebuie să se dubleze pentru a îndeplini obiectivele climatice.

Autorii cercetării spun că sunt necesare standarde globale obligatorii din punct de vedere juridic privind aprovizionarea cu minerale, controale mai stricte asupra deșeurilor toxice și a poluării apei, precum și o monitorizare independentă a utilizării apei și a contaminării cu metale grele pentru a reglementa industriile.

Revoluțiile industriale, contestate

Fără o revizuire generală, tranziția verde riscă să repete tiparele extracției combustibililor fosili – îmbogățind națiunile mai bogate, lăsând în același timp comunitățile mai sărace să suporte costurile.

„Am crezut că Revoluțiile Industriale au fost un progres și acum înțelegem daunele pe care le-a cauzat, așa că lansăm o altă revoluție pentru a le repara. Dar, încă o dată, povara cade asupra celor mai săraci. Pur și simplu o mutăm din Orientul Mijlociu în Africa și America Latină”, a spus Madani.

Protestele din Argentina și Chile au contestat proiectele de litiu din zonele sărate, în timp ce Indonezia a interzis exporturile de materii prime, inclusiv minereu de nichel.