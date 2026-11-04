Ministrul Transporturilor din Spania demisionează după accidentul feroviar cu 69 de morți: „Nu pot rămâne în funcție”

2 minute de citit Publicat la 00:43 04 Noi 2026 Modificat la 00:43 04 Noi 2026

Oscar Puente. sursa foto: Getty

Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, și-a anunțat demisia după ce Spania a fost lovită de două accidente feroviare mortale în doar un an, inclusiv unul săptămâna trecută, în care și-au pierdut viața 69 de oameni și au fost rănite peste 200 de persoane, scrie CNN.

„Am luat decizia privind viitorul meu în primele minute după tragedie”, le-a spus Puente parlamentarilor de la Madrid. „Un ministru al Transporturilor dintr-o țară precum Spania nu poate rămâne în funcție după două accidente de o asemenea gravitate în mai puțin de un an, oricât de diferite ar fi ele și indiferent dacă poartă sau nu o responsabilitate directă pentru acestea”.

Puente a demisionat la șase zile după ce un tren a intrat în plin într-un alt tren, pe linia de mare viteză care leagă Madridul de Andaluzia, în urma a ceea ce autoritățile descriu drept o combinație de erori umane și informatice.

Un tren operat de compania feroviară națională a Spaniei a lovit cu viteză mare un tren care staționa, în timpul unei defecțiuni a sistemului de siguranță care oprise întreaga circulație pe acea linie.

„Exista un semnal roșu care interzicea deplasarea, și totuși trenul a primit autorizația de a merge mai departe”, a declarat Puente săptămâna trecută. „Este o decizie luată în circumstanțe inexplicabile”.

Accidentul de săptămâna trecută a fost precedat de un alt accident feroviar grav, în ianuarie, când două trenuri de mare viteză s-au ciocnit frontal în localitatea Adamuz, iar cel puțin 41 de oameni și-au pierdut viața. La acel moment, a fost cel mai grav accident feroviar din Spania din ultimii peste zece ani.

Numeroși politicieni, dar și sindicatul lucrătorilor din transporturi, i-au cerut lui Puente să demisioneze după coliziunea de săptămâna trecută.

În noaptea accidentului, poliția s-a confruntat cu sute de protestatari în fața sediului Ministerului Transporturilor, unii dintre ei purtând pancarte prin care cereau demisia premierului spaniol, Pedro Sanchez.

Anunțul lui Puente vine cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor generale din Spania, la care ministrul a precizat că nu va candida. Sanchez a convocat alegeri anticipate pe fondul mai multor scandaluri de corupție, al controversei privind accesul la locuințe și al numeroaselor eșecuri suferite de Partidul Socialist (PSOE) la alegerile locale.

Sanchez l-a lăudat pe Puente într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, afirmând că fostul ministru al Transporturilor s-a retras „din respect pentru victime și pentru proiectul progresist”.

„Politicieni ca el onorează țara noastră și ne arată că nu suntem toți la fel”, a scris Sanchez. „În timp ce unii doar dau lecții, alții dau totul”.