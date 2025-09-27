Mircea Geoană face dezvăluiri despre planurile Rusiei: "Urmează o perioadă de testare a vigilenţei noastre, un război cognitiv"

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, nu crede că Rusia va ataca Alianţa în mod tradiţional, dar avertizează că "urmează o perioadă lungă de testare a vigilenţei noastre, un război cognitiv", conform Antena 3 CNN.

"Nu cred că Rusia, cu un război complicat în Ucraina, va deschide un front explicit de confruntare cu NATO. Nu cred. În schimb, vor continua să ne testeze.

Noi numeam asta la NATO undeva sub plafonul Articolului 5. Dacă vor merge la o acţiune militară mai tradioţională, activarea Articolului 5 se produce automat. Atunci vor face totul sub radar. Vor continua să facă atacuri cibernetice, un război cognitiv. Se joacă cu opinia publică de la noi", a afirmat Mircea Geoană.

Geoană a vorbit şi despre ani definitorii

Geoană a apreciat, săptămâna trecută, că aceştia sunt "anii definitorii" pentru Europa, legaţi de influenţa pe care această regiune o va avea.

"Ajutarea Ucrainei să reziste, să fie parte din familia noastră, va fi parte a testului legat de ceea ce va fi Europa în următoarele decenii", a completat acesta, mărturisind că îşi doreşte un rol mai mare pentru România şi ţările din regiune.

"Pentru România, spun din suflet (...), cred că nu ar trebui să ne bazăm pe faptul că geografia ne va duce mereu mai departe", a arătat Mircea Geoană şi a făcut apel la creativitate, în contextul actualelor schimbări în politica externă.