Doi miri și-au dat foc intenționat la nuntă, în SUA. Pasiunea care i-a adus pe cei doi împreună

Gabe Jessop și Ambyr Mishelle, din Ogden, sunt cascadori care lucrează pe platouri de film și televiziune pentru spectacole precum „Yellowstone” și „Hereditary”. Potrivit lui Jessop, cascadoria de la nuntă a fost o modalitate de a le arăta prietenilor și familiei care este pasiunea care i-a adus pe cei doi împreună.

„A fost ideea lui Ambyr. Am vrut să ne implicăm familiile și să le oferim o experiență din culise. Focul mi s-a părut potrivit și mult mai interesant decât să aprindem noi doi o lumânare împreună”, a declarat Jessop.

Jessop și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale de 25 de ani în departamentul de arte pe platourile de filmare, ocupându-se de producție și design. Când i s-a oferit șansa de a fi cascador, nu s-a gândit de două ori.

„Am început să fac cascadorii pentru că aveam o fermă și cai și, lucrând în industrie, știu că coordonatorii de cascadorii au nevoie de cineva care să crească un cal sau să fie împușcat de pe un cal. Așa că, bineînțeles, am profitat de orice oportunitate de a face cascadorii.

Ambyr a mers la o academie de cascadorii și este pregătită să facă cascadorii. Ea este în industrie de șase ani și ne-am întâlnit lucrând pe platoul de filmare”, a mai povestit Jessop, transmite Deseret News.

Așadar, cu ajutorul pirotehniștilor și după obținerea permiselor corespunzătoare, cuplul a defilat în flăcări pe malul Parcului de Stat Jordanelle din Wasatch, în fața familiei și prietenilor.

„Am luat toate măsurile de precauție pentru a ne asigura că totul și toată lumea era în siguranță. Am avut o echipă de cascadori la îndemână, împreună cu o echipă de efecte speciale. Am avut o remorcă ignifugă de 650 de galoane în așteptare, precum și autospecialele de pompieri ale Departamentului de Pompieri din Wasatch.”, a mai spus mirele.

The original “when stunt people marry” as seen on @jimmyfallon pic.twitter.com/O1ZU2N0f1c