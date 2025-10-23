Misterul a mii de creaturi marine roz care au ajuns pe plajele unui oraş din Oregon. Imaginile au devenit virale

Mii de castraveți de mare au eşuat pe plaja din Seaside, un oraş din Oregon, pe 21 octombrie 2025. Sursa foto: X/KIRO7Seattle & Getty Images

Misterul a mii de creaturi marine gelatinoase şi roz care au ajuns pe plajele unui oraş din Oregon a fost elucidat. Imaginile cu nenumăratele exemplare de castraveții de mare au devenit virale, iar experţii au declarat că aceştia au eşuat la mal din cauza valurilor puternice combinate cu mareele joase, a relatat New York Post.

Scenele neobişnuite au avut loc în cursul zilei de marţi pe plajele orașului de coastă Seaside, din statul american Oregon, unde mii de castraveți de mare au eșuat. Potrivit sursei citate, creaturile marine gelatinoase, roz și, parțial, translucide respiră prin piele.

În mod normal, castraveții de mare se îngroapă în nisip de-a lungul liniei refluxului sau mai departe în larg. Însă, marți, aceste creaturi marine gelatinoase şi roz erau împrăștiate pe o distanță de peste trei kilometri de plajă, a declarat Tiffany Boothe, director adjunct al Acvariului din Seaside.

"Sunt, la propriu, împrăștiate de-a lungul liniei țărmului", a spus Tiffany Boothe, au mai scris jurnaliştii publicaţiei New York Post.

Din nefericire, castraveții de mare nu sunt capabili să se întoarcă singuri în habitatul lor natural, așa că se vor usca și vor muri. Aceste creaturi marine au aproximativ 1,5 cm lungime, dar pot ajunge până la 15 cm.

Fenomenul se poate produce ori de câte ori condițiile de valuri și maree coincid – uneori de câteva ori pe an, alteori o dată la câțiva ani.

Directorul adjunct al Acvariului din Seaside, Tiffany Boothe, a mai precizat în cadrul interviului că nu a mai văzut atâția castraveți de mare pe plajă de câțiva ani.