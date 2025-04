Misterul accidentului aviatic din New York se adâncește: FAA a închis compania care deține elicopterul prăbușit cu directorii Siemens

Echipele de intervenție la locul accidentului aviatic din New York, după prăbușirea elicopterului. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ AA

Compania de tururi cu elicopterul a cărei aeronavă de vizitare turistică s-a prăbușit joi în râul Hudson din New York își oprește imediat operațiunile, a anunțat duminică Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA, potrivit CNN. La bord se aflau pilotul, doi soți, ambii directori la Siemens, și cei trei copii ai lor.

FAA va lansa o revizuire imediată a licenței și a dosarului de siguranță al New York Helicopter Tours, a precizat instituția într-o postare pe X. Aceasta a adăugat că va continua să sprijine ancheta National Transportation Safety Board.

Senatorul american Chuck Schumer din New York a îndemnat duminică autoritățile federale să retragă certificatul de operare al companiei, în urma accidentului care a ucis toate persoanele aflate la bord, inclusiv trei copii.

„Știm un lucru sigur despre companiile de tururi cu elicopterul din New York: au un istoric mortal... și, de obicei, companiile, nu piloții, sunt cele care manipulează în mod deschis regulile (FAA), reduc costurile și ar putea foarte bine să pună profitul mai presus de oameni”, a declarat Schumer.

„Unul dintre lucrurile pe care le putem face pentru a onora aceste vieți și pentru a încerca să salvăm altele este să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai întâmpla”, a spus el.

New York Helicopter Tours a fost implicată anterior în două incidente de siguranță investigate de autoritățile aeronautice federale. Michael Roth, directorul general al companiei, nu a răspuns încă solicitării CNN de a comenta cererile lui Schumer de suspendare a zborurilor lor.

Ce se știe despre directorii Siemens din elicopterul prăbușit în New York

Elicopterul transporta șase persoane, printre care Agustín Escobar, 49 de ani, soția sa, Mercè Camprubí Montal, ambii directori la Siemens, și cei trei copii ai lor - doi băieți, de 4 și 11 ani, și o fiică care urma să împlinească vineri 9 ani.

Primarul New York-ului, Eric Adams, a declarat că familia era în vizită din Spania, iar primarul orașului Jersey, Steven Fulop, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că familia se afla în New York pentru a sărbători cea de-a 40-a aniversare a lui Camprubí. Elicopterul s-a prăbușit pe malul râului Hudson din New Jersey.

Pilotul, un fost Navy SEAL, a fost identificat ca fiind Seankese Johnson, în vârstă de 36 de ani, potrivit oficialilor orașului. El era certificat să piloteze elicoptere comerciale din august 2023, potrivit înregistrărilor FAA, iar NTSB a notat că efectuase 788 de ore în aer.

Pe lângă întreruperea zborurilor cu elicopterul, Schumer a cerut FAA să sporească numărul inspecțiilor la sol - inspecții surpriză care asigură respectarea de către companii și elicoptere a normelor de siguranță - la alte companii de tururi cu elicopterul din oraș.

„Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că suntem devastați”, a declarat anterior directorul general al New York Helicopter Tours, pentru CNN, despre accidentul mortal de joi. „Sunt tată, bunic”.

Când a fost întrebat despre întreținerea elicopterului care s-a prăbușit joi, Roth a spus la momentul respectiv: „De asta se ocupă directorul meu de întreținere”. Directorul de întreținere a refuzat să comenteze.

Elicopterul nu era echipat cu înregistratoare de date de zbor

Registrele de întreținere nu sunt accesibile publicului, iar NTSB restricționează ceea ce companiile pot dezvălui în timpul unei investigații în curs.

Atât FAA, cât și NTSB investighează accidentul. NTSB a trimis o „echipă de intervenție” la fața locului pentru a examina epava și a revizui înregistrările de întreținere, a anunțat aceasta pe rețelele de socializare, și solicită publicului să trimită orice înregistrare video sau fotografii suplimentare pe care le-ar putea avea.

Elicopterul nu era echipat cu înregistratoare de date de zbor, inclusiv înregistratoare video sau camere de luat vederi, și niciunul dintre sistemele avionice de la bord nu a înregistrat informații care ar putea fi utilizate pentru anchetă, a declarat sâmbătă NTSB. Ultima inspecție majoră a elicopterului a avut loc la 1 martie, iar acesta efectuase șapte zboruri de tur înainte de accident, potrivit NTSB.

Scafandrii vor continua să caute rotorul principal al elicopterului și cutia de viteze de asamblare, o piesă cheie care ar putea oferi informații cruciale despre cauzele incidentului, a declarat Schumer.