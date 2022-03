Miting pro-Ucraina în Kazahstan, unde Putin l-a ajutat pe președintele Tokaiev să rămână la putere

Radio Europa Liberă relatează că oamenii au ieșit duminică la protest împotriva invaziei ruse, au scandat "Slava Ukraina" ("Trăiască Ucraina") și "Nu războiului" și au cerut guvernului să scoată țara din organizațiile unde Kazahstan este partener cu Rusia: Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) și Uniunea Economică Euroasiatică (EEU).

Nexta_tv a difuzat imagini de la evenimentul din Almatî.

#Almaty, #Kazakhstan. More and more people come out to marches and rallies against #Russia's invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/afbU77I7au