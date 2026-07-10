"Moldova ar putea încheia negocierile cu UE în 2028". Fostul negociator şef al României a anunţat atuurile Chişinăului pentru aderare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Getty Images

Fostul negociator şef al României cu Uniunea Europeană, prof. dr. Vasile Puşcaş, a declarat că Republica Moldova ar putea să încheie toate capitolele de negociere cu UE până în 2028, notează Agerpres.

"Dacă Republica Moldova, Guvernul menţin actualul ritm de pregătire, de reforme şi de determinare, deci dacă nu obosesc sau dacă nu se întâmplă accidente politice, atunci părerea mea este că până în 2028 e posibil să finalizeze toate capitolele de negociere şi să-şi realizeze obiectivul de a ajunge în 2030. Mă bucur foarte mult că procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se menţine pe agenda UE şi a tuturor statelor membre.

Cel puţin acestea sunt semnalele de la Bruxelles şi din capitalele statelor membre, pe care le primim. Ceea ce cred că merită spus este faptul că Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova, a făcut un efort meritoriu să avanseze şi în transpunerea legislativă, şi în reforma instituţiilor. Şi, ceea ce este mai important, a început chiar să aplice politicile europene", a spus Vasile Puşcaş.

Atuuri şi puncte slabe

El a adăugat că Republica Moldova are o serie de atuuri în procesul de aderare, dar că există şi o serie de puncte slabe.

"Atuurile sunt că există o determinare la ora actuală cvasigenerală, exceptând acele grupări politice care nu vor fi niciodată, probabil, de acord să voteze pentru aderarea la UE. Există o susţinere cvasigenerală şi lucrul aceste este pozitiv. În al doilea rând, există o determinare clară a Guvernului, care lucrează pe baza unei strategii şi a unui program de pregătire a aderării.

Şi ceea ce a impresionat până acum Republica Moldova este faptul că a respectat acest program, într-o pondere de peste 90%, spre deosebire de alte state, mai ales din Balcani, care au o altă atitudine. Un al treilea avantaj este faptul că au echipă de negociere tânără şi foarte determinată şi asta îmi aminteşte de echipa României, care, la fel, era foarte tânără, foarte profesionistă şi foarte determinată să ducă ţara spre Uniunea Europeană. Greutăţi sunt mediul internaţional, care este destul de complex şi mai ales foarte deschis la schimbări bruşte.

În al doilea rând, este vorba de războiul din zonă şi, nu în ultimul rând, este vorba de vecinătatea estică foarte mare, care nu priveşte cu ochi buni procesul de aderare şi mai ales infuziunile în Republica Moldova, care încearcă să pună frâne", a punctat Vasile Puşcaş.