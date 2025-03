Moment adorabil: O ursoaică panda își prezintă pentru prima dată puii gemeni vizitatorilor

Elder Sister şi Little Brother, aşa au fost denumiţi femela şi masculul pe care ursoaica panda Ying Ying i-a adus pe lume în august 2024. Sursa foto: Getty Images & captură video YouTube / @Firstpost

Doi pui gemeni de panda, care au primit nume total neobişnuite, şi-au făcut debutul vineri, alături de mama lor, Ying Ying, la Ocean Park din Hong Kong. În vârstă de şapte luni, micile vedete ale parcului naţional au fost aşteptate de numeroşi vizitatori, care s-au întrecut în pozele pe care le-au realizat. Cei care nu au reuşit să ajungă aproape de ţarcul gemenilor de urs panda au putut urmări prima apariţie publică live, pentru că mai multe publicaţii au transmis imaginile emoţionante.

Elder Sister şi Little Brother, aşa cum au fost denumiţi femela şi masculul, s-au născut pe 15 august 2024, dar au ieșit prima dată în public la mai bine de la împlinirea a şapte luni de viaţă. Simpaticii gemeni de panda uriaş au fost aduşi pe lume de Ying Ying, care este celebră în China, dar şi în alte colţuri ale lumii.

Printre cele mai copleşitoare momente au fost cele în care ursoaica panda Ying Ying s-a jucat cu gemenii ei: Elder Sister şi Little Brother, a relatat publicaţia britanică The Independent. Prima apariţie publică puilor gemeni de panda, Elder Sister şi Little Brother, a fost transmisă live de mai multe publicaţii internaţionale, inclusiv de Firstpost.

Elder Sisterşi Little Brother au fost prezentaţi vizitatorilor parcului natural din Hong Kong luna trecută, mai exact pe 16 februarie. Oficialii de la Ocean Park au declarat că intenţionează să construiască un muzeu dedicat urşilor panda din dorinţa de a promova familia pe care Ying Ying și partenerul ei, Le Le, o formează.

În 2021, autorităţile chineze au declarat că ursul panda nu mai este considerat o specie pe cale de dispariție, însă, rămâne o specie amenințată. În sălbăticie, în China, există aproape 2.000 de panda şi aproximativ alte 500 de exemplare, în captivitate: în grădini zoologice şi rezervaţii.

De-a lungul mai multor decenii, autorităţile din China au împrumutat exemplare de urşi panda. Toate, inclusiv cele născute în străinătate, trebuie să revină Chinei după un anumit interval.