Moment viral. Pete Hegseth s-a lovit singur cu un skateboard între picioare în timp ce încerca să facă un truc cu placa

Foto: Captură video Twitter/Nexta

Șeful Pentagonului a fost protagonistul unui moment ridicol care s-a viralizat rapid pe rețelele sociale. În timp ce încerca să facă un truc cu un skateboard, a pus piciorul greșit pe placă, care a sărit și l-a lovit între picioare.

Secretarul american al apărării a arătat vizibil că îl doare în timp ce a prins placa cu două mâini și a început să meargă înainte. La un moment dat, el icnește de durere imediat după ce se lovește cu placa. Moderatorii din studioul televiziunii la care a fost difuzată scena, au izbucnit în râsete în timpul momentul, în timp ce Hegseth a încercat să depășească momentul.