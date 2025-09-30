Moment viral. Pete Hegseth s-a lovit singur cu un skateboard între picioare în timp ce încerca să facă un truc cu placa

Șeful Pentagonului a fost protagonistul unui moment ridicol care s-a viralizat rapid pe rețelele sociale. În timp ce încerca să facă un truc cu un skateboard, a pus piciorul greșit pe placă, care a sărit și l-a lovit între picioare.
Secretarul american al apărării a arătat vizibil că îl doare în timp ce a prins placa cu două mâini și a început să meargă înainte. La un moment dat, el icnește de durere imediat după ce se lovește cu placa. Moderatorii din studioul televiziunii la care a fost difuzată scena, au izbucnit în râsete în timpul momentul, în timp ce Hegseth a încercat să depășească momentul.
? Pit Hegseth got himself into an awkward moment— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025
During a live segment, the Pentagon chief tried to show a skateboard trick — the board bounced back and struck him in the groin. pic.twitter.com/RfzaZ6PofN