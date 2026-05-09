Momentul în care avionul supersonic X-59 al NASA aproape atinge 767 mph, viteza sunetului

NASA continuă testele pentru avionul său supersonic experimental X-59, care a atins recent viteza Mach 0,98, apropiindu-se de pragul de 767 mph (viteza sunetului), în cadrul unei serii de zboruri menite să extindă limitele aparatului, scrie Interesting Engineering.

Pe 14 aprilie, aeronava a fost supusă unui test complex de rezistență, în care pilotul a executat o serie de manevre controlate de mare dificultate. Printre acestea s-au numărat mișcări tip „rollercoaster”, schimbări rapide de altitudine, dar și manevre menite să testeze stabilitatea și reacția aparatului la viteze mari.

Deși imaginile nu par desprinse dintr-un film de acțiune, ele marchează un pas important în dezvoltarea unei noi generații de avioane supersonice.

Testul a avut loc deasupra deșertului Mojave din California, iar datele colectate sunt analizate de inginerii NASA. Obiectivul principal este dezvoltarea unei tehnologii care să reducă semnificativ zgomotul produs de trecerea barierei sunetului, cunoscut în mod obișnuit ca „boom sonic”.

În cazul X-59, acest sunet ar urma să fie redus la nivelul unui „zgomot de ușă trântită”, potrivit NASA, care îl descrie mai degrabă ca un „impact surd” decât un boom clasic.

Aeronava experimentală, construită de Lockheed Martin, are aproape 30 de metri lungime și un design neobișnuit, cu un bot foarte lung și subțire, care reprezintă aproape o treime din fuselaj. Această formă este esențială pentru reducerea zgomotului produs la viteze supersonice.

X-59 a zburat pentru prima dată pe 28 octombrie 2025, într-un zbor de test relativ lent, atingând aproximativ 370 km/h și o altitudine de 3.600 de metri. De atunci, NASA a crescut treptat complexitatea și viteza testelor.

În zborul din aprilie, aeronava a fost adusă aproape de viteza sunetului. Pilotul a efectuat manevre menite să testeze comportamentul aerodinamic, stabilitatea și controlul aparatului, inclusiv înclinări rapide stânga-dreapta și variații de altitudine.

Au fost realizate și teste de vibrații controlate ale structurii, precum și verificări ale trenului de aterizare și ale comportamentului la solicitări extreme.

NASA lucrează la acest proiect de aproape un deceniu, cu un contract de peste 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea avionului.

Scopul final este ca astfel de aeronave să poată zbura cu viteză supersonică deasupra zonelor populate, fără disconfortul provocat de zgomotele puternice care au limitat anterior zborurile Concorde-ului.

În etapele următoare, NASA intenționează să testeze X-59 deasupra unor comunități din Statele Unite, pentru a analiza reacția publicului la acest nou tip de zbor, considerat mult mai silențios.