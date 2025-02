Momentul în care Macron îl întrerupe pe Trump în timp ce vorbea a devenit viral. Cum a fost interpretat gestul rar de diplomație

Președintele francez Emmanuel Macron a încercat să îl corecteze pe Donald Trump cu privire la natura sprijinului european pentru Ucraina, și i-a pus mâna pe braț, întrerupându-l în timp ce acesta vorbea. Momentul rar descris ca un gest european a avut loc în timpul conferinței de presă pe care cei doi au susținut-o la Casa Albă, scrie Kyiv Post.

?BREAKING: In an incredible moment in front of the world, President Macron brutally interrupted a Trump lie, fearlessly fact checking him in real time.



Watch Trump's embarrassed expression.

This is how it's done. pic.twitter.com/sj8JUc3zMa