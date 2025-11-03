Antena 3 CNN Externe Momentul în care turnul Torre dei Conti din Roma se prăbuşeşte

Momentul în care turnul Torre dei Conti din Roma se prăbuşeşte

Andrei Paraschiv
Publicat la 18:16 03 Noi 2025
turn prabusit
Momentul în care structura s-a prăbuşit a fost postat pe reţelele sociale. Foto: Profimedia Images

O parte din Torre dei Conti din Roma, Italia, s-a prăbușit luni dimineaţă, în timpul lucrărilor de renovare. Pompierii au intervenit rapid pentru a salva muncitorii însă, în acelaşi timp, a avut loc o altă prăbuşire. Un muncitor român a ajuns de urgenţă la spital, în timp ce un altul, tot român, a fost prins sub dărâmături. Momentul prăbuşirii a fost postat pe reţelele sociale.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat că "ambii sunt lucizi și comunică", adăugând că încercarea de al scoate pe al doilea de sub dărâmături este în continuare în dinamică.

