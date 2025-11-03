Momentul în care turnul Torre dei Conti din Roma se prăbuşeşte

O parte din Torre dei Conti din Roma, Italia, s-a prăbușit luni dimineaţă, în timpul lucrărilor de renovare. Pompierii au intervenit rapid pentru a salva muncitorii însă, în acelaşi timp, a avut loc o altă prăbuşire. Un muncitor român a ajuns de urgenţă la spital, în timp ce un altul, tot român, a fost prins sub dărâmături. Momentul prăbuşirii a fost postat pe reţelele sociale.
Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo https://t.co/lTqzgRUUkV pic.twitter.com/7g5ekQsj2S— Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat că "ambii sunt lucizi și comunică", adăugând că încercarea de al scoate pe al doilea de sub dărâmături este în continuare în dinamică.
Roma, crolla altra porzione della Torre dei Conti pic.twitter.com/V6cyLElzQK— Local Team (@localteamit) November 3, 2025