Două prăbuşiri consecutive la un turn aflat în Forumurile Imperiale din Roma. 11 muncitori implicaţi în incident, unul în stare gravă

Publicat la 13:55 03 Noi 2025 Modificat la 14:07 03 Noi 2025

Pompierii lucrează la fața locului, extragându-l pe muncitorul rănit din dărâmături și folosind o macara pentru a-i salva pe cei trei muncitori blocați în partea de sus. Sursa foto: captura video/ https://video.ilriformista.it/

O parte din Torre dei Conti din cadrul Forumului Imperial de la Roma, Italia, s-a prăbușit luni dimineaţă. Turnul era în curs de renovare. Pompierii au intervenit şi în timp ce încercau să salveze muncitorii implicaţi în incident, s-a înregistrat o a doua prăbuşire. Conform primelor cercetări, 11 muncitori sunt implicaţi, dintre care unul în stare gravă şi altul conştient care a fost scos de sub dărâmături.

Pompierii lucrează la fața locului, extragându-l pe muncitorul rănit din dărâmături și folosind o macara pentru a-i salva pe ceilalţi muncitori blocați în partea de sus. Muncitorul încă prins în dărâmături la primul etaj al Turnului este conştient şi colaborează cu salvatorii, relatează Corriere della Sera. Salvatorii analizează zona pentru a înţelege câte persoane sunt implicate după a doua prăbuşire.

Patrulele poliției locale din cadrul Grupului 1 Centrul Istoric al Consiliului Local Roma au intervenit pentru a izola zona. Ofițerii au asigurat siguranța zonei, unde traficul pietonal și rutier a fost închis pentru a facilita intervenția pompierilor și a vehiculelor de urgență.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, şi ministrul Culturii, Alessandro Giuli au sosit de urgenţă la fața locului.

Așa cum se menționează pe site-ul orașului Roma, turnul, deși a fost redus la o treime din structura sa originală, rămâne un exemplu al caselor-turn din Roma medievală, reședințe și fortărețe ale familiilor baroniale și autorităților ecleziastice. În 1203, proiectat de arhitectul Marchionne Aretino, turnul a fost extins de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa, conții de Segni. În ceea ce privește dimensiunile sale, cei aproximativ 29 de metri vizibili astăzi constituie doar baza structurii, care inițial trebuie să fi avut o înălțime de 50-60 de metri. Acesta a fost redus la starea sa actuală de cutremurele care au avut loc de-a lungul istoriei sale, în special cele din 1348, 1630 și 1644.