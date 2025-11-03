MAE: Un muncitor român este prins sub dărâmături, după prăbușirea turnului Torre dei Conti, la Roma. Încă un român este la spital

1 minut de citit Publicat la 18:00 03 Noi 2025 Modificat la 18:17 03 Noi 2025

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a confirmat luni seară că victimele turnului prăbuşit din Roma sunt români. Ea a subliniat că "ambii sunt lucizi și comunică", adăugând că încercarea de al scoate pe al doilea de sub dărâmături este în continuare în dinamică.

"În legătură cu incidentul de la Roma, suntem în contact permanent cu consulatul și ambasada care au fost din prima clipă în alertă și în comunicare cu autoritățile italiene. Facem tot ce ține de noi să le putem fi alături muncitorilor români însă putem și confirma prezența și grija autorităților italiene de la fața locului.

Avem confirmarea că sunt doi români răniți în acest incident regretabil, unul de 48 de ani și unul de 66 de ani, ambii sunt lucizi și comunică.

Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât și la fața locului unde situația este încă critică și muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenți pentru asistența consulară și comunicarea cu autoritățile italiene.

Munca pompierilor este vitală în acest moment", a scris Ţoiu pe Facebook.

O parte din Torre dei Conti din Roma, Italia, s-a prăbușit luni dimineaţă, în timpul lucrărilor de renovare. Pompierii au intervenit rapid pentru a salva muncitorii însă, în acelaşi timp, a avut loc o altă prăbuşire. Un muncitor român a ajuns de urgenţă la spital, în timp ce un altul, tot român, a fost prins sub dărâmături.

MAE precizează că un consul din cadrul Consulatului General al României la Roma (CG Roma) se află la locul incidentului, asigurând comunicarea cu autoritățile italiene și fiind pregătit să acorde asistență consulară, iar un alt consul din cadrul oficiului consular român s-a deplasat la unitatea medicală unde a fost transportată cea de-a doua persoană de cetățenie română.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG Roma : (+39) 06.835.233.44; (+39) 06.835.233.52; (+39) 06.835.233.58; (+39) 06.835.233.56; (+39) 06.835.233.69; (+39) 06.835.233.71; (+39) 06.835.233.74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziție telefonul de urgență al consulatului general: (+39) 345 147 3935.