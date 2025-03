Momentul în care un zgârie nori din Bangkok se prăbușește după cutremurul de 7,7. Piscinele de pe hoteluri s-au revărsat în stradă

Un zgârie nori din Bangkok se prăbușește după cutremurul de 7.7, piscinele de pe turnuri se revarsă în stradă FOTO: captură video X/ Instagram

Un seism extrem de puternic s-a produs vineri în Myanmar, fiind resimţit puternic și în Thailanda și chiar în China. La Bangkok, capitala Thailandei, s-a produs o panică generală și au fost înregistrate pagube majore. Pe rețelele sociale s-au viralizat mai multe filmări cu un zgârie nori aflat în construcție care se prăbușește în urma cutremurului. De altfel, clădirile din Bangkok nu sunt proiectate pentru cutremure puternice. De asemenea, există mai multe filmări cu piscinele aflate deasupra hotelurilor care se revarsă pe stradă, în timp ce turnurile se zguduie puternic.

Conform Centrului german pentru Geoştiinţe (GFZ), seismul a avut magnitudinea de 6,9, dar Institutul Geologic american (USGS) a anunţat că magnitudinea a fost de 7,7.

Un zgârie nori aflat în construcție s-a prăbușit în urma cutremurului, în capitala Thailandei. Potrivit BBC, există temeri că mai mulți muncitori au fost prinși sub dărâmături. În filmările făcute de martori pot fi văzuți muncitori îngroziți fugind din zona clădirii prăbușite.

Cutremurul a avut epicentrul în apropierea oraşului Mandalay, la o adâncime de 10 km şi s-a produs la ora locală 14:20 (06:20 GMT).

În capitala Myanmarului, Naypyidaw, străzile au fost sparte de zguduituri şi bucăţi de tavan au căzut în clădiri, au observat jurnaliştii AFP.

Panică generală la Bangkog - clădiri evacuate, circulația trenurilor, oprită

Zguduituri puternice au fost resimţite şi în Thailanda vecină, provocând panică la Bangkok, unde birourile şi magazinele au fost evacuate, iar circulaţia trenurilor pe unele linii de metrou a fost oprită.

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties

"Am auzit zgomotul în timp ce dormeam acasă, aşa că am fugit cum am putut, în pijama, afară din clădire", a declarat pentru AFP, citată de Agerpres, Duangjai, un locuitor al celui de-al doilea oraş ca mărime din Thailanda, Chiang Mai, o destinaţie turistică populară cunoscută pentru templele sale.

Prim-ministrul thailandez Paetongtarn Shinawatra a anunţat imediat convocarea unei "întâlniri de urgenţă".

Seismul a fost resimţit şi în provincia chineză Yunnan (sud-vest), potrivit agenţiei chineze de fizică a pământului, care a înregistrat o magnitudine de 7,9.

Cutremurele sunt relativ frecvente în Myanmar

Cutremurele sunt relativ frecvente în Myanmar, unde şase cutremure de magnitudine 7 sau mai mare au avut loc între 1930 şi 1956 pe Falia Sagaing, care străbate centrul ţării de la nord la sud.

În 2016, un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade a zguduit capitala antică, Bagan, din centrul ţării, ucigând trei persoane şi provocând prăbuşirea zidurilor unui templu dintr-o destinaţie turistică.

În noiembrie 2012, un cutremur cu magnitudinea de 6,8 pe scara Richter a lovit centrul ţării, ucigând 26 de persoane şi rănind sute.

Infrastructura slabă, serviciile de sănătate insuficiente, în special în zonele rurale, şi dezvoltarea necontrolată în zonele urbane au făcut ca populaţia să fie deosebit de vulnerabilă în cazul unui dezastru natural, spun experţi citaţi de AFP.