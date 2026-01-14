Moscova a înregistrat cele mai abundente ninsori din ultimii 146 de ani. Cum arată capitala Rusiei

1 minut de citit Publicat la 14:49 14 Ian 2026 Modificat la 14:49 14 Ian 2026

Ninsori istorice la Moscova. Foto: Hepta

Moscova se confruntă cu ninsori record încă din weekend. Acestea au blocat traficul, au perturbat transportul public și au acoperit trotuarele. Este cea mai abundentă ninsoare din ultimii 146 de ani, potrivit The Moscow Times.

Centrul Hidrometeorologic din Rusia a declarat că ninsoarea din 9 ianuarie s-a clasat printre cele mai abundente din cei 146 de ani de înregistrări meteorologice ale Moscovei.

Biroul Primăriei Moscovei a declarat că serviciile orașului au curățat aproape 1 milion de metri cubi de zăpadă în weekend.

Prognoza de ninsori a fost actualizată iar acestea vor continua până miercuri seara.