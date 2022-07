Motivul pentru care Rusia a pierdut 15.000 de soldați pe frontul din Ucraina, dezvăluit de jurnaliștii de la The Moscow Times

În vârstă de 31 de ani și cu identitatea anonimizată pentru propria sa protecție, Ivan spune că a urmat doar cinci zile de instrucție înainte de a fi transferat în Ucraina și aruncat în luptă, relatează site-ul The Moscow Times.

"În compania noastră era un soldat care nu știa cum funcționează o mitralieră. Așa că i-am arătat cum se demontează una și cum se montează la loc. Nu mi-aș dori să fiu lângă el în focul luptei", a povestit el pentru publicația citată.

Instrucția minimă asigurată noilor recruți pare să fi devenit ceva comun în armata rusă, pe măsură ce războiul din Ucraina se pregătește să intre în cea de șasea lună, iar numărul mare de decese, împreună cu lipsa mobilizării generale, determină lipsuri însemnate la nivelul trupelor Moscovei.

"O săptămână de instrucție nu reprezintă nimic. Pentru un soldat, înseamnă un drum direct la spital sau într-un sac pentru cadavre", comentează analistul militar independent Pavel Luzin în publicația menționată.

Conform site-ului Ministerului rus al Apărării, o instrucție intensivă derulată pe parcursul a patru săptămâni, împreună cu un curs de supraviețuire, sunt esențiale pentru oricine semnează un contract cu armata.

Programul prevede 240 de ore de instruire și include trageri, aruncări cu grenade și studiul tacticilor militare.

Însă, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina, se pare că standardele de instrucție nu sunt respectate, spune Serghei Krivenko, șeful unei organizații care asigură asistență juridică soldaților ruși.

"Am fost contactat în mod regulat de părinți ai căror copii au semnat un contract (militar) și au ajuns în Ucraina o săptămână mai târziu", a declarat el pentru The Moscow Times.

Ivan, soldatul prezentat la începutul relatării, a semnat în aprilie un contract pe trei luni cu Ministerul Apărării.

"Când a început operațiunea militară specială - care, de fapt, este un război - am privit-o ca pe o tragedie personală. Mi-am spus că vreau să merg acolo și nimeni nu mă poate opri. Sunt un patriot", povestește el.

Ivan a fost transferat într-o bază militară din orașul rus Belgorod, în apropiere de granița cu Ucraina și a ajuns, în scurt timp, pe linia frontului.

"După examinarea medicală, m-au întrebat dacă sunt gata să merg, poimâine, într-o bază militară. Ne-au instruit timp de cinci zile. Am așteptat încă cinci zile să se încheie un schimb de luptă și am ajuns pe front", a precizat bărbatul.

"Desigur, (instrucția) nu a fost suficientă", a recunoscut el. Totuși, cele cinci zile au fost intense, adaugă Ivan.

"Eram în poligon de la 10:00 până la 19:00. Am exersat abilitățile de luptă, luarea cu asalt și preluarea clădirilor, apărarea integrală, lucrul în echipe de luptă, medicina de front, evacuarea și tratarea soldaților răniți. Accentul s-a pus pe acele abilități necesare pentru menținerea poziției: mitralior, operator de lansator de grenade și așa mai departe", a explicat el.

În timp ce o astfel de instrucție de bază poate fi suficientă pentru a permite soldaților să îndeplinească sarcini simple, experții militari arată că pregătirea militară de luptă ar trebui să fie mult mai amplă.

"Sunt multe de învățat în ceea ce privește coordonarea și cooperarea. Și ia destul de mult timp", arată Samuel Cranny-Evans, analist militar la grupul de reflecție Royal United Services Institute din Londra.

