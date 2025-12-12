Motivul pentru care Elveția a renunțat la o parte din avioanele F-35 contractate din SUA

Elveţienii au aprobat prin referendum o anvelopă de 6 miliarde de franci pentru dotarea ţării cu o nouă flotă de avioane de luptă F-35. Foto: Getty Images

Elveţia nu va putea achiziţiona toate cele 36 de avioane de luptă americane F-35 prevăzute, din cauza costurilor suplimentare prezentate de Statele Unite, au anunţat vineri autorităţile federale de la Berna, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Din cauza costurilor suplimentare previzibile, nu este posibil, din punct de vedere financiar, să menţinem numărul prevăzut iniţial de 36 (avioane) F-35A”, a indicat guvernul elveţian într-un comunicat.

În consecinţă, guvernul a însărcinat Ministerul Apărării „să achiziţioneze atâtea avioane F-35A câte permite anvelopa financiară votată de populaţia elveţiană, adică 6 miliarde de franci” (6,4 miliarde de euro actuali), precizează comunicatul.

Elveţienii au aprobat cu o foarte mică majoritate, de puţin peste 50%, o anvelopă de 6 miliarde de franci pentru dotarea ţării cu o nouă flotă de avioane de luptă, actualele F/A-18 urmând să iasă din serviciu către anul 2030.

Atunci când a ales F-35, guvernul a afirmat că avionul american era de departe cel mai bun şi la preţul cel mai avantajos dintre toţi competitorii (Rafale, F/A-18 şi Eurofighter), şi a garantat că preţul de achiziţie nu se va modifica, citând asigurări americane în acest sens.

Pe 25 iunie, însă, guvernul elveţian a anunţat că SUA invocă costuri suplimentare între 650 milioane şi 1,3 miliarde de franci elveţieni, din cauza inflaţiei, a evoluţiei preţurilor la materii prime şi a altor factori.

„Discuţiile purtate în această vară cu Statele Unite au arătat că Elveţia nu poate impune preţul fix convenit prin contract pentru avionul de luptă F-35A”, a explicat guvernul în comunicatul emis vineri.