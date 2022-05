Marele muzician Nick Cave a mai pierdut un copil. Jethro Lazenby a murit la 31 de ani

„Cu multă tristețe, pot confirma că fiul meu, Jethro, a murit”, a transmis muzicianul într-un comunicat. „Am fi recunoscători pentru intimitatea familiei în acest moment”, a adăugat acesta.

Jethro, care lucra ca actor și model, fusese recent închis pentru un atac violent asupra mamei sale, Beau Lazenby, la casa ei din Melbourne, Australia. Avocatul său a anunțat că a fost diagnosticat cu schizofrenie.

Pe 5 mai a fost eliberat pe cauțiune de la Melbourne Remand Centre, după ce un magistrat i-a spus că trebuie să urmeze un tratament pentru abuz de substanțe și să evite contactul cu mama sa în următorii doi ani.

Jethro Lazenby a fost condamnat pentru agresiune și în 2018, după ce a manifestat un comportament violent față de iubita lui de atunci, transmite The Guardian.

Moartea lui Jethro survine la mai puțin de șapte ani după ce fiul cel mic al lui Cave, Arthur, a murit la vârsta de 15 ani. Băiatul a căzut de pe o stâncă din Brighton, după ce a consumat LSD. Medicul legist a considerat căderea accidentală.

Muzicianul a vorbit despre moartea lui Arthur și efectul acesteia asupra familiei sale în documentarul One More Time with Feeling din 2016.