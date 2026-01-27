Natalia Morari susține că autoritățile române i-au interzis accesul în țară: „Mi-au spus bună ziua și la revedere”

Natalia Morari a explicat că decizia a fost comunicată la frontieră / Foto: Facebook/ Natalia Morari

Natalia Morari, controversata jurnalistă din Republica Moldova care i-a luat interviu lui Călin Georgescu, susține că autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul țării pentru o perioadă de cinci ani și amenință că va acționa statul român în judecată, scrie NewsMaker.md.

Jurnalista a povestit totul în cadrul unui videoclip pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a explicat că decizia a fost comunicată la frontieră, unde i s-ar fi spus că figurează cu „litera H”- cod care indică o amenințare la adresa securității naționale.

Ea a mai precizat că măsura interdicției este valabilă pe o perioadă de cinci ani, între 07.07.2025 – 06.07.2030.

„Mi-au spus bună ziua și la revedere. Ca să fim corecți, mi-au dat documentul oficial – măcar pot să mă judec cu statul român, pentru că până acum nu aveam nimic oficial. Am interdicție pe cinci ani, până pe 06.07.2030, anul în care ar trebui să fim parte a UE.

Grănicerii români au fost foarte politicoși, m-au întrebat dacă am stat mai mulți ani în vreun stat european, în zona Schengen, dar apoi mi-au spus că la mine se aplică așa-zisa literă H. Asta înseamnă amenințare pentru securitatea națională. A doua oară în viața mea: o dată rușii și o dată românii”, a declarat Natalia Morari, în cadrul clipului.

Morari: „Eu nimic nu am făcut”

Natalia Morari a mai adăugat că motivul interdicției ar avea legătură cu un interviu realizat la începutul anului cu fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu.

„Eu nimic nu am făcut, am pus doar niște întrebări unui eventual posibil președinte. Pentru mine era interesant cine era persoana aceea care, fără ca noi să o cunoaștem, în primul tur câștigă detașat. Și mă bucur că am avut posibilitatea să fac acel interviu”, a mai declarat jurnalista, în cadrul clipului.

Decizia poate fi atacată în termen de 10 zile la Curtea de Apel București, însă contestația nu suspendă refuzul de intrare.

Cine este Natalia Morari

Natalia Morari este o jurnalistă pro-rusă din Republica Moldova, și iubita lui Veaceslav Platon, oligarhul fugit la Londra după ce a fost acuzat de participarea la furtul unui miliard de dolari dinh sistemul bancar moldovenesc.

Cu o lună înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, aceasta i-a luat un interviu lui Călin Georgescu. Interviul subtitrat în limba rusă cuprinde o oră de atacuri la adresa Uniunii Europene din partea lui Georgescu.