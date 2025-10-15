NATO își învață soldații de elită să construiască drone maritime. ,,O abilitate specială pe care doar operatorii SOF o pot gestiona"

Dronă maritimă a NATO. Foto: Profimedia Images

Într-un efort de a ține pasul cu evoluția rapidă a tehnologiilor de război, Forțele pentru Operațiuni Speciale (SOF) ale NATO învață să proiecteze, să construiască și să folosească nave de suprafață fără pilot (USV), cunoscute și sub numele de drone maritime. Aceste USV-uri sunt destinate utilizării în misiuni de recunoaștere și atac maritim, potrivit Euronews.

Luna trecută, un exercițiu intensiv, denumit Bold Machina, a avut loc în Olanda. Soldați de elită au fost instruiți să asambleze drone navale folosind materiale accesibile. Cursul a inclus procese precum instalarea unor motoare, baterii și sisteme de operare open-source, culminând cu lansarea navelor în port.

Soldații vor controla USV-urile atunci când este necesar sau îi vor învăța pe alții să controleze dronele.

„Este o abilitate specială pe care doar operatorii SOF o pot gestiona”, a declarat Massimiliano Rossi, Șeful de Stat Major al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale Aliate al NATO, într-un videoclip publicat de NATO.

Rossi a spus de asemenea că exercițiul s-a concentrat pe obținerea „unui avantaj împotriva unui inamic mai mare”.

„Imaginează-ți o unitate mică care dorește să atace o navă mai mare folosind drone. Va fi o surpriză și se va realiza cu mijloace foarte puțin costisitoare, care pot crea avantajul necesar,” a explicat acesta.

Adaptare rapidă la noul mediu de război

Oficialii NATO recunosc că tehnologia USV este încă în dezvoltare, dar pun accentul pe adaptarea rapidă la mediul de război în continuă schimbare. Kurt Muhler, directorul de dezvoltare maritimă al SOFCOM, a subliniat necesitatea de a acționa „agresiv” în fața dinamicii tehnologice.

„Indiferent dacă desfășori operațiuni în interiorul clădirilor sau înoți într-un port, tehnologia apare pentru a face lucrurile mai dificile sau, în unele cazuri, mai avantajoase pentru noi” a menționat Muhler.

Tehnologia similară a fost deja utilizată de operatorii speciali din Ucraina în conflictul cu Rusia, demonstrând eficacitatea tactică a acestor echipamente în scenarii de criză.

Inițiativa NATO de a antrena forțele speciale în construirea de drone maritime se înscrie într-un context mai larg de intensificare a eforturilor de supraveghere și apărare în mediul naval, mai ales pe fondul tensiunilor crescute de la invazia Rusiei în Ucraina.

Aliați precum Danemarca investesc în platforme autonome sofisticate pentru supraveghere pe termen lung. În luna iunie, forțele armate daneze au anunțat desfășurarea a patru vehicule de suprafață fără echipaj (USV), numite „Voyagers”, potrivit Euronews.

Aceste USV-uri de 10 metri, propulsate de energie solară și eoliană, vor patrula autonom luni întregi în Marea Baltică și Marea Nordului. De asemenea, folosesc inteligența artificială (AI) pentru a analiza date complexe, deasupra și sub apă, și au fost achiziționate printr-o investiție majoră de 60 de milioane de dolari.