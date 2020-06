NATO: Misiunea principală este să asigure că această criză sanitară nu devine o criză de securitate

Cele 30 de state membre urmează să constituie un stoc comun de echipamente medicale şi un fond cu resurse financiare care să fie folosit pentru achiziţia de produse medicale esenţiale, a anunţat Secretarul General Jens Stoltenberg, la finalul a două zile de discuţii cu miniştrii apărării.

El nu a oferit alte detalii despre dimensiunea fondului sau despre data când stocul de echipamente medicale va fi disponibil, afirmând că încă ''este prea devreme pentru a spune'', dar a menţionat că unii aliaţi au început deja să avanseze angajamente şi unele contribuţii vor fi disponibile ''foarte curând''. ''Misiunea principală'' a NATO în contextul pandemiei de coronavirus este să asigure ''că această criză sanitară nu devine o criză de securitate'', e explicat Stoltenberg.

"Miniştrii Apărării din NATO tocmai s-au întâlnit pentru a decide care sunt paşii următori în ceea ce priveşte răspunsul nostru la COVID-19. Principala sarcină a NATO este să continue să asigure o postură de descurajare credibilă şi eficientă şi apărare.

Asta este ceea ce am făcut în timpul pandemiei. Luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că forţele noastre rămân pregătite, vigilente şi pregătite să răspundă oricărei ameninţări pentru că este esenţial ca această criză sanitară să nu devină o criză de securitate.

NATO şi trupele aliate au jucat de asemenea un rol cheie în sprijinirea răspunsului civililor la COVID-19. Asta include transportul aerian al echipamentelor medicale esenţiale, transportul pacienţilor şi construirea spitalelor de campanie. Autorităţile medicale din lume ne-au avertizat că am putea asista la un al doilea val al pandemiei.

NATO se pregăteşte să ofere susţinere puternică eforturilor civililor dacă acest lucru se va întâmpla. Astăzi miniştrii au luat trei decizii. Am căzut de acord asupra unui nou plan operaţional pentru a oferi sprijin aliaţilor şi partenerilor. Am fost de asemenea de acord să stabilim un stoc de echipamente medicale şi provizii. Şi am fost de acord cu un nou fond care să ne permită să achiziţionăm rapid echipamente medicale şi servicii. Am salutat faptul că mulţi aliaţi s-au oferit să doneze echipamente medicale pentru crearea acestui stoc şi să contribuie la finanţare. Acesta este un semn al unităţii şi solidarităţii Alianţei", a spus Jens Stoltenberg