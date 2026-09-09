"Neglijență criminală". Val de acuzaţii la adresa lui Netanyahu după dezvăluirile că acesta ar fi ştiut de atacul Hamas din 7 octombrie

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului. Sursa foto: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a confruntat, marți, cu un val puternic de critici politice, în urma unei informații potrivit căreia președintele Emiratelor Arabe Unite l-ar fi avertizat cu privire la o operațiune majoră a Hamas, cu câteva zile înainte de atacul din 7 octombrie 2023, notează CNN. O anchetă jurnalistică publicată de cotidianul Haaretz susţine că Netanyahu fusese informat despre un atac al Hamas, înainte de 7 octombrie, dar că nu a transmis informația serviciilor de securitate.

Biroul Prim-ministrului a respins raportul, calificându-l drept o „minciună sfruntată”. Însă, având în vedere că alegerile din Israel sunt programate pentru luna octombrie – peste mai puțin de două luni –, rivalii lui Netanyahu au profitat de acest lucru, prezentându-l drept cea mai recentă dovadă a unei liste tot mai lungi de avertismente pe care acesta le-ar fi ignorat.

Cei patru lideri ai partidelor de opoziție, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman și Yair Golan, au emis o declarație comună rară, prin care solicită „o anchetă imediată și aprofundată” cu privire la „eșecurile și disfuncționalitățile” lui Netanyahu.

„Publicul israelian are dreptul să știe: ce a știut Netanyahu, când a aflat, de ce nu a informat instituțiile de securitate și de ce nu a acționat pentru a-i proteja pe civilii israelieni?”, se arată în declarație.

Fostul premier susţine că dezvăluirile sunt reale

Fostul premier Naftali Bennett a declarat că dezvăluirile sunt „adevărate”, scriind pe platforma X că ignorarea avertismentelor, de care este acuzat Netanyahu, echivalează cu o „neglijență criminală”.

Aliatul politic al lui Bennett, fostul premier Yair Lapid, a afirmat că și el avertizase public cu privire la un atac înainte ca acesta să aibă loc, la fel ca oficiali israelieni de rang înalt din domeniul securității și oficiali egipteni. „Dacă Netanyahu și-ar fi îndeplinit rolul, masacrul ar fi fost prevenit”, a declarat Lapid într-un comunicat.

Ancheta, publicată în ziarul Haaretz, s-a bazat pe informații dintr-o carte ce urmează să fie lansată, scrisă de jurnaliștii israelieni Shlomi Eldar și Ruti Yuval. Acesta menționează că președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed, l-a sunat pe Netanyahu cu aproximativ 10 zile înainte de 7 octombrie și, în timpul unei convorbiri de 45 de minute, l-a avertizat că liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, plănuia o acțiune majoră împotriva Israelului, care ar fi putut provoca vărsare de sânge și destabiliza regiunea.

Articolul a citat un mesaj transmis de Sinwar către Emiratele Arabe Unite și Israel, prin intermediul unui mediator palestinian, la jumătatea lunii septembrie 2023, prin care avertiza cu privire la un „cutremur” iminent.

Emiratele Arabe Unite n-au infirmat o convorbire

Haaretz a relatat că Netanyahu a reacționat „relativ calm” la aceste informații și l-a asigurat pe Bin Zayed că Israelul este pregătit pentru orice scenariu.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a emis marți seară un comunicat în care preciza că „nu comentează relatările din presă sau speculațiile privind discuțiile dintre liderii guvernamentali”, dar nu a negat existența convorbirii. „Atunci când este necesar, toate informațiile relevante de intelligence au fost și continuă să fie transmise între entitățile vizate”, se arăta în comunicat.

O sursă israeliană a declarat că biroul lui Netanyahu a încercat să convingă Emiratele Arabe Unite să dezmintă articolul din Haaretz, însă acestea au acceptat doar să publice un comunicat referitor la schimbul de informații de intelligence.

Jurnaliştii insistă că informaţiile din anchetă sunt adevărate

Biroul Prim-ministrului a negat categoric informațiile din articol, precizând că Netanyahu „nu a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite în perioada respectivă și nu a primit niciun avertisment din partea acestuia”. Eldar, unul dintre jurnaliștii care au realizat materialul, a contestat negarea venită din partea lui Netanyahu.

„Este adevărat”, a declarat el pentru Jake Tapper de la CNN. „Am lucrat la acest material timp de aproape un an și jumătate”, a spus el.

„Am documentul, am înregistrări, am tot ce demonstrează că președintele EAU l-a sunat pe Netanyahu cu o săptămână și jumătate înainte de 7 octombrie și l-a avertizat că Yahya Sinwar plănuiește un atac major asupra Israelului”, a afirmat Eldar.

Responsabilitatea, ca temă electorală

Articolul apare în contextul în care rivalii lui Netanyahu încearcă să transforme problema responsabilității pentru evenimentele din 7 octombrie, cel mai sângeros atac din istoria Israelului, soldat cu uciderea a peste 1.200 de persoane și răpirea a peste 250, duse în Fâșia Gaza, într-o temă centrală a campaniei electorale.

Netanyahu a rămas în funcție mai mult timp decât aproape toți membrii conducerii de securitate de rang înalt a Israelului din acea zi. De la momentul atacului, ministrul apărării, șeful Statului Major al armatei și directorii serviciului de informații militare, ai Mossadului și ai Shin Bet au demisionat, au fost înlăturați din funcție sau și-au încheiat mandatele.

Gadi Eisenkot, considerat în prezent principalul contracandidat al lui Netanyahu, a declarat că raportul publicației Haaretz demonstrează că Netanyahu „a condus Israelul orbește” spre eșecurile din 7 octombrie și și-a reiterat angajamentul de a înființa o comisie de anchetă de stat, în cazul în care va fi ales.

La aproape trei ani de la atac, Netanyahu a respins solicitările familiilor îndoliate și ale supraviețuitorilor din 7 octombrie de a înființa o comisie independentă care să investigheze eșecurile de securitate și de informații ce au permis grupării Hamas să desfășoare operațiunea.

Sara Netanyahu acuză un general-maior în rezervă

În schimb, el și colaboratorii săi au promovat o versiune a evenimentelor care îi incriminează pe șefii din domeniul securității pentru că nu l-au trezit în noaptea de dinaintea atacului, în ciuda informațiilor care indicau faptul că o ofensivă a Hamas era iminentă.

Luna trecută, soția sa, Sara Netanyahu, a sugerat că Yair Golan, general-maior în rezervă și lider al partidului de stânga „Democrații”, care s-a deplasat din proprie inițiativă spre granița cu Fâșia Gaza pe 7 octombrie pentru a salva supraviețuitori, ar fi avut cunoștință despre atac înainte ca acesta să aibă loc.

Într-un interviu acordat postului pro-guvernamental Channel 14, ea a pus sub semnul întrebării faptul că Golan era „deja îmbrăcat și pregătit” în zori, în acea zi, pentru a pleca spre sud, „în timp ce alții nu știau nimic, inclusiv prim-ministrul”.

Golan a cerut scuze pentru ceea ce a numit o „teorie a conspirației josnică” și a declarat că va intenta un proces pentru defăimare, calificând acuzația drept parte a tentativei lui Netanyahu de a „rescrie” evenimentele din 7 octombrie și de a se sustrage responsabilității.

În urma dezvăluirilor din Haaretz, Golan a scris pe platforma X că narativul premierului, „nu m-au trezit”, a luat sfârșit. „Știa, a fost avertizat.” El a calificat situația drept „nu o eroare de judecată, ci un abandon deliberat și criminal”.

Câteva ore mai târziu, Partidul Democraților și-a intensificat campania electorală împotriva lui Netanyahu, amplasând un panou publicitar uriaș deasupra principalei autostrăzi din Tel Aviv, cu mesajul: „Dosarul celor 1.200 de victime ucise: Cauzarea morții din neglijență”.