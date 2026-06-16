Antena 3 CNN Externe Negocierile de pace între Rusia și Ucraina ar putea începe în această vară, anunță ministrul german de externe

Negocierile de pace între Rusia și Ucraina ar putea începe în această vară, anunță ministrul german de externe

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 23:30 16 Iun 2026 Modificat la 23:30 16 Iun 2026
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colaj 2 poze in care apar Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Vladimir Putin, liderul Federaţiei Ruse
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului rus Vladimir Putin. Sursa colaj foto: Getty Images

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că negocierile de pace care vizează încheierea războiului din Ucraina ar putea începe chiar în această vară, relatează The Guardian.

Wadephul a spus că niciuna dintre părți nu pare să aibă avantajul pe câmpul de luptă, deoarece războiul a ajuns practic într-un impas. El a sugerat, de asemenea, că Putin „s-ar putea afla acum într-o etapă în care ia în considerare serios” negocierile.

Pe 4 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului rus Vladimir Putin, propunând o întâlnire într-o țară terță pentru a discuta condițiile unei păci durabile.

Ca răspuns, Putin a criticat propunerea, susținând că scrisoarea avea un ton nepoliticos, și a respins discuțiile directe, spunând că nu vede niciun rost în ele.

Între timp, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a subliniat că Putin a pierdut efectiv oportunitatea de a ieși dintr-un război care devine din ce în ce mai nereușit pentru Rusia, în timp ce presiunea internațională asupra Moscovei continuă să se intensifice.

În același timp, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Putin se află în prezent într-o poziție mai slabă în ceea ce privește războiul împotriva Ucrainei decât era anterior.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că a avut o discuţie „pozitivă” cu Witkoff şi Kushner şi a salutat ceea ce el a descris drept disponibilitatea lor de a contribui la o soluţionare a războiului din Ucraina în următoarele săptămâni.

„În primul rând, iniţierea eforturilor de mediere prin impunerea unor condiţii Rusiei este ilogică şi greşită. Şi, desigur, aceasta este inacceptabil pentru noi"” a remarcat purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin.

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Etichete: Război Ucraina Germania Vladimir Putin Volodimir Zelenski

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