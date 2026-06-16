Negocierile de pace între Rusia și Ucraina ar putea începe în această vară, anunță ministrul german de externe

1 minut de citit Publicat la 23:30 16 Iun 2026 Modificat la 23:30 16 Iun 2026

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului rus Vladimir Putin. Sursa colaj foto: Getty Images

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că negocierile de pace care vizează încheierea războiului din Ucraina ar putea începe chiar în această vară, relatează The Guardian.

Wadephul a spus că niciuna dintre părți nu pare să aibă avantajul pe câmpul de luptă, deoarece războiul a ajuns practic într-un impas. El a sugerat, de asemenea, că Putin „s-ar putea afla acum într-o etapă în care ia în considerare serios” negocierile.

Pe 4 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului rus Vladimir Putin, propunând o întâlnire într-o țară terță pentru a discuta condițiile unei păci durabile.

Ca răspuns, Putin a criticat propunerea, susținând că scrisoarea avea un ton nepoliticos, și a respins discuțiile directe, spunând că nu vede niciun rost în ele.

Între timp, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a subliniat că Putin a pierdut efectiv oportunitatea de a ieși dintr-un război care devine din ce în ce mai nereușit pentru Rusia, în timp ce presiunea internațională asupra Moscovei continuă să se intensifice.

În același timp, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Putin se află în prezent într-o poziție mai slabă în ceea ce privește războiul împotriva Ucrainei decât era anterior.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că a avut o discuţie „pozitivă” cu Witkoff şi Kushner şi a salutat ceea ce el a descris drept disponibilitatea lor de a contribui la o soluţionare a războiului din Ucraina în următoarele săptămâni.

„În primul rând, iniţierea eforturilor de mediere prin impunerea unor condiţii Rusiei este ilogică şi greşită. Şi, desigur, aceasta este inacceptabil pentru noi"” a remarcat purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin.