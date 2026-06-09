Zelenski dezvăluie escala misterioasă la Chișinău: Am avut o discuţie „foarte pozitivă” cu Witkoff şi Kushner

Volodimir Zelenski. sursa foto: Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că, în timpul unei escale pe Aeroportul de la Chișinău, a avut o discuție cu emisarii președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner. Liderul de la Kiev a descris conversația ca fiind „foarte pozitivă”.

Zelenski a lăudat disponibilitatea acestora de a lucra la o soluţionare a războiului din Ucraina în următoarele săptămâni, scrie Reuters.

„O conversație foarte pozitivă”, a declarat Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram, despre conversația purtată în timpul escalei în capitala Republicii Moldova, Chișinău. „Le sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a lucra cât mai activ posibil încă din săptămânile următoare pentru a da un impuls diplomației în vederea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris el.

Zelenski se întorcea la Kiev după discuțiile purtate la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei în legătură cu o soluționare a războiului care durează de peste patru ani. Cei trei lideri au susținut propunerea unei întâlniri între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să obțină un armistițiu și au spus că Europa va juca un rol.

Discuțiile privind conflictul din Ucraina, mediate de SUA, în care sunt implicați Witkoff și Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, au fost blocate, Washingtonul concentrându-se pe conflictul din Iran.

Într-o postare ulterioară pe Telegram, Zelenski a declarat că a vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron și l-a informat despre conversația sa cu emisarii americani și despre coordonarea pașilor viitori. El a spus că discuția s-a concentrat și pe discuțiile de duminică de la Londra cu Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz.

În comentariile sale pe Telegram, Zelenski a spus că înțelege că o mare parte din atenția lumii este concentrată asupra Iranului, „dar obiectivul nostru comun privind pacea în Europa este pe ordinea de zi”.

El a spus că el și trimisii SUA au discutat perspectivele discuțiilor la viitorul summit G7 din stațiunea franceză Evian și și-a exprimat mulțumirile Statelor Unite pentru „evaluarea pozitivă a poziției Ucrainei”.

Oficialii americani și ucraineni continuă să discute despre o posibilă vizită la Kiev a lui Witkoff și Kushner, posibil în următoarele săptămâni, a declarat o sursă familiarizată cu situația. Ar fi prima vizită oficială în Ucraina pentru cei doi emisari, care au călătorit anterior la Moscova pentru discuții cu Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ales să facă ultima deplasare externă, la Londra, cu o escală la aeroportul din Chișinău, Republica Moldova, în locul aeroportului Rzeszów din Polonia, pe care îl folosea până în prezent, conform datelor platformei de monitorizare a zborurilor FlightWare, informează publicația New Voice of Ukraine. Astfel, conform acestor date, aeronava folosită de Zelenski a decolat de la Rzeszow spre Chișinău, în dimineața zilei de 7 iunie.

În ultimii ani, Zelenski a folosit în mod frecvent aeroportul Rzeszow-Jasionka din Polonia - care e și unul din principalele hub-uri de aprovizionare a Ucrainei - pentru deplasările sale externe cu avionul. Acest aeroport a fost deseori utilizat ca punct de plecare și destinație finală, la încheierea acestor vizite externe.