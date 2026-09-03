Nicolas Maduro, captiv încă în SUA, cere să-i fie anulate acuzațiile de trafic de droguri și invocă „imunitatea prezidențială”

Guvernul Venezuelei nu a mai cerut eliberarea lui Nicolas Maduro. Foto:Getty Images via CNN Newsource

Fostul dictator din Venezuela, Nicolas Maduro, a cerut, miercuri, unui judecător să anuleze punerea sub acuzare a lui și soției sale pentru trafic de droguri, susținând că beneficiază de imunitate în calitate de „lider și primă-doamnă ai unui stat străin”, relatează NBC.

Maduro și soția sa sunt deținuți într-o închisoare din Brooklyn după ce forțele americane i-au capturat în ianuarie, în timpul unui raid asupra locuinței lor din Caracas, și i-au dus la New York.

În documentele depuse la tribunalul federal din Manhattan, avocații lui Maduro au susținut că judecătorul este obligat prin lege să respingă acuzațiile, deoarece un lider străin nu poate fi urmărit penal în acest mod.

„Nicio instanță americană nu a judecat vreodată penal un lider străin care era recunoscut de propria țară drept șef de stat în funcție la momentul formulării acuzațiilor”, au scris avocații. „Nu este un accident al istoriei. Este expresia unei reguli mai vechi decât dreptul cutumiar: șefii de stat sunt exceptați de la procedurile penale ale oricărei instanțe naționale, cu excepția celor din propria țară”.

Procesul lui Maduro și al soției sale pentru acuzațiile de trafic de droguri este programat să înceapă pe 1 iunie anul viitor. Judecătorul Alvin K. Hellerstein a stabilit pentru 17 noiembrie audierile privind cererile de anulare a rechizitoriului.

Maduro, în captivitate de peste o jumătate de an

Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, Cilia Flores, de 69 de ani, sunt deținuți într-o închisoare din Brooklyn de când forțele americane i-au capturat din locuința lor din Caracas, într-un raid desfășurat în toiul nopții la începutul lunii ianuarie, și i-au transportat la New York.

În documente separate depuse miercuri, avocații Ciliei Flores au susținut că și aceasta beneficiază de imunitate față de urmărirea penală în Statele Unite, în baza principiului imunității suverane.

„Este un atribut al suveranității Venezuelei și numai Venezuela poate renunța la el”, au scris avocații săi.

Avocații lui Maduro au susținut că, chiar dacă acesta nu ar beneficia de imunitate suverană în calitate de șef de stat, cazul împotriva sa trebuie oricum respins deoarece are dreptul și la imunitate pentru actele îndeplinite în exercitarea funcției.

Totodată, avocații au precizat că Maduro „respinge vehement acuzațiile formulate împotriva sa”. „Dacă acest caz ar ajunge la proces, ar deveni evident că a fost acuzat pe nedrept”, au spus aceștia.

Amândoi au pledat nevinovat într-un dosar penal deschis inițial în urmă cu șase ani împotriva mai multor presupuși complici. Ei riscă pedepse cu închisoarea pe viață dacă un juriu va decide că au făcut parte dintr-o conspirație pentru aducerea de cocaină în Statele Unite.

Procurorii federali urmează să răspundă argumentelor apărării până la sfârșitul acestei luni.

Administrația Trump a apărat raidul pentru capturarea lui Maduro, descriindu-l drept o „operațiune chirurgicală de aplicare a legii”. Maduro susține că este prizonier de război și că a fost răpit.

Procurorii americani susțin că Maduro a participat la o conspirație pentru introducerea în Statele Unite a mii de tone de cocaină, colaborând cu forțele de ordine venezuelene pentru a-i ajuta pe marii traficanți de droguri.