Nicuşor Dan, după închiderea Consulatului de la Sankt Petersburg: "Nu va exista un răspuns din partea României"

Nicuşor Dan a declarat joi că închiderea Consulatului României la Sankt Petersburg a reprezentat o măsură de reciprocitate. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că închiderea Consulatului României la Sankt Petersburg a reprezentat o măsură de reciprocitate din partea Federaţiei Ruse şi că nu va exista un răspuns din partea ţării noastre, notează Agerpres.

"Imediat după ce a fost drona de la Galaţi, cu cei doi cetăţeni români care au fost răniţi, noi am închis Consulatul rus de la Constanţa şi am expulzat consulul, ceea ce a fost, în opinia mea, o măsură proporţională a României faţă de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta. Nu va exista din partea României un răspuns", a precizat Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Gdansk.

Gerantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata şi partea rusă a decis retragerea consimţământului pentru înfiinţarea postului consular respectiv, a anunţat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

MAE a precizat că decizia a fost comunicată ambasadorului României în Federaţia Rusă, care a fost convocat joi după-amiază la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse.

"Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federaţia Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părţii ruse de retragere a consimţământului pentru înfiinţarea postului consular respectiv", se arată într-un comunicat al MAE.

Potrivit MAE, reacţia părţii ruse era previzibilă.