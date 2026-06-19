Nicușor Dan merge, sâmbătă, în vizită oficială la Erdogan. Vor inaugura împreună noua corvetă a Armatei Române

1 minut de citit Publicat la 14:02 19 Iun 2026 Modificat la 14:02 19 Iun 2026

Președintele României, Nicușor Dan (S) și Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan (D). Colaj foto: Agerpres/Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, merge sâmbătă în vizită oficială în Turcia, unde va participa cu Președintele turc Recep Tayyip Erdogan la ceremonia de acordare a pavilionului unei nave militare care urmează să ajungă la Forțele Navale Române. Pe lângă eveniment, Nicușor Dan va avea și o întâlnire separată cu Erdogan, potrivit unui comunicat de presă oficial.

„Președintele României, Nicușor Dan, va participa împreună cu Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 14:00, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR «Contraamiral August Roman».

Ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară”, se arată în comunicat.

Corveta va spori capacitatea României de supraveghere și reacție în Marea Neagră.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele”, mai precizează documentul oficial.

Mai mult, Nicușor Dan va avea și o întâlnire separată cu Erdogan.

„Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, Președintele Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu Președinte Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie”, se arată în încheierea comunicatului.