Norvegia redeschide trei câmpuri de gaze închise de 30 de ani: „Vorbim despre securitatea energetică a Europei”

Norvegia redeschide trei câmpuri de gaze din Marea Nordului, închise de aproape trei decenii, și anunță că nu intenționează să-și reducă producția offshore de petrol și gaze – dimpotrivă. Ministrul energiei, Terje Aasland, cel mai longeviv ministru al energiei din istoria țării, spune că Europa „întreabă în fiecare zi” dacă Norvegia poate livra mai mult, iar răspunsul Oslo este investiții în creștere, noi foraje și o direcție „foarte clară”: dezvoltarea, nu demontarea platformei continentale. Decizia a stârnit critici dure din partea organizațiilor de mediu și a opoziției, care acuză guvernul de „greenwashing”, scrie The Guardian.

Dacă mai exista vreo îndoială cu privire la angajamentul Norvegiei de a-și menține – și extinde – producția offshore de gaze și petrol, ministrul energiei, Terje Aasland, are un răspuns concis: „Vom dezvolta, nu vom demonta, activitatea de pe platforma noastră continentală.”

Săptămâna aceasta, spre alarmarea organizațiilor de mediu, Aasland a anunțat că trei câmpuri de gaze din largul coastei de sud a țării vor fi redeschise până la sfârșitul lui 2028 – la aproape trei decenii de la închidere – pentru a acoperi un deficit cauzat de impactul războiului din Ucraina și de perturbarea aprovizionărilor din Orientul Mijlociu.

Decizia va contribui la menținerea producției de gaze și petrol la nivelul din 2025 – nivel stabil de aproape 20 de ani – și la păstrarea acestuia în linii mari pentru restul deceniului. Norvegia are 97 de câmpuri petroliere offshore, trei dintre ele intrând în producție anul trecut, iar Direcția Norvegiană Offshore se așteaptă la „100 și mai mult” în următorii doi ani, cu o producție de cel puțin 2 milioane de barili de petrol pe zi, cât este în prezent.

Marea Barents, în extremul nord, este noua frontieră a gazelor și petrolului – cu perspectiva extracției de minerale de pe fundul mării între nordul Norvegiei și Groenlanda, un orizont mai îndepărtat, după ce primele studii realizate de Direcția Norvegiană Offshore – agenție din subordinea ministerului lui Aasland – au arătat un potențial semnificativ.

„Producția offshore norvegiană joacă un rol important în asigurarea securității energetice a Europei”, a declarat Aasland pentru The Guardian. „Lumea, și Europa, vor avea nevoie de petrol și gaze pentru decenii de acum înainte, și este esențial ca Norvegia să continue să-și dezvolte platforma continentală pentru a rămâne un furnizor fiabil și pe termen lung (...) și cu un nivel ridicat de activitate de explorare.”

Sectorul generează o bogăție enormă pentru Norvegia, dar decizia din această săptămână de a redeschide câmpurile de gaze Albuskjell, Vest Ekofisk și Tommeliten Gamma din Marea Nordului, închise în 1998, a atras critici dure din unele părți.

Decizia contravine recomandărilor agenției de mediu a țării, iar Partidul Stângii Socialiste a acuzat guvernul de „greenwashing.”

Lars Haltbrekken, viceleaderul partidului și purtătorul de cuvânt pe teme de mediu, spune: „Asta arată că guvernul, încă o dată, ignoră în mod flagrant sfaturile de mediu ale propriilor experți. Toate vorbele despre extracția responsabilă a petrolului nu sunt decât nonsens. Este greenwashing de la un capăt la altul, cu zone naturale vulnerabile și importante puse în pericol în deplină cunoștință de cauză.”

Compania energetică norvegiană Equinor (fostă Statoil), în care statul deține 67%, spune că depune un „efort major” pentru a-și menține propriul nivel de producție din 2020 – 1,2 milioane de barili pe zi – până în 2035. Participația statului norvegian ar trebui să genereze în acest an dividende de circa 2 miliarde de lire sterline.

„Este foarte important pentru valoarea de piață a companiei să menținem producția mai sus acum decât în 2001 – da, atunci aveam o producție mai mică decât acum”, spune Ola Morten Aanestad de la Equinor. Pentru a preveni orice declin, Equinor s-a angajat să investească 6 miliarde de dolari anual până în 2035 – „mai multe foraje... multe dezvoltări noi, mai multe conducte... poate câmpuri mai mici, dar tot importante.”

Aasland – cel mai longeviv ministru al energiei din Norvegia, un fost electrician și lider sindical în vârstă de 61 de ani – spune că Norvegia are „o responsabilitate.”

„În Europa, înainte de războiul din Ucraina, se vorbea mult despre cum să scăpăm de petrolul și gazele de pe platforma noastră continentală... acum mă întreabă în fiecare zi «puteți livra mai mult petrol și gaze?» Vorbim despre securitatea energetică a Europei și trebuie să creștem investițiile. Avem o responsabilitate. Direcția noastră este foarte clară.”

Aasland subliniază, de asemenea, importanța siguranței locului de muncă pentru cele 210.000 de persoane angajate în industria energetică din Norvegia. „Este foarte important ca ei să se trezească dimineața știind că au un loc de muncă sigur pentru viitor.”

Aanestad spune că rata constantă de impozitare a Norvegiei pentru companiile de petrol și gaze a făcut țara atractivă pentru investitori.

„Avem un nivel de impozitare de 78% încă din anii '70 – o taxă mare, știu – dar investitorii știu la ce să se aștepte; este predictibil”, spune el. Această taxă este pilonul fondului suveran de investiții al Norvegiei, în valoare de 1.500 de miliarde de lire sterline, care îi permite țării să funcționeze cu un surplus bugetar considerabil.

Abordarea lipsită de complexe a Norvegiei contrastează puternic cu cea a Regatului Unit, vecinul său din Marea Nordului, unde guvernul a exclus acordarea de noi licențe de explorare a petrolului și gazelor.

Terje Sørenes, economistul-șef al Direcției Norvegiene Offshore, spune că obiectivul este prelungirea producției cât mai mult posibil și creșterea producției care, în prezent, acoperă o treime din consumul de gaze al Europei. Deocamdată, superputerea energetică a Europei prioritizează tot mai multe foraje și producție offshore cel puțin până la mijlocul deceniului următor și în continuare.