Norvegia reia exploatarea unor zăcăminte uriașe de gaze din Marea Nordului, abandonate de decenii. Livrările către Europa vor crește

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu evidențiază vulnerabilitatea aprovizionării cu gaze a Europei. sursa foto: Getty

Norvegia a convenit marți să redeschidă trei vechi zăcăminte de gaze din Marea Nordului, care vor relua producția în 2028 pentru a stimula aprovizionarea Europei, a anunțat Ministerul Energiei, potrivit The Straits Times.

Anunțul celui mai mare furnizor de gaze din Europa vine în contextul în care războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu evidențiază vulnerabilitatea aprovizionării cu gaze a Europei.

Situate la mai puțin de 10 km vest de enormul zăcământ Ekofisk, cele trei zăcăminte - Albuskjell, Vest Ekofisk și Tommeliten Gamma - au fost închise în 1998.

Exploatarea lor, care va necesita o investiție estimată la 19 miliarde de coroane (2,62 miliarde de dolari) și va fi condusă de compania americană ConocoPhillips, va fi reluată în 2028 și va continua până în 2048, a declarat Ministerul Energiei fin Norvegia, într-un comunicat.

Rezervele recuperabile sunt estimate între 90 și 120 de milioane de barili echivalent petrol.

Gazul va fi exportat la Emden, în Germania, iar condensatele, un amestec lichid de hidrocarburi ușoare, la Teeside, în Marea Britanie.

„Producția norvegiană de petrol și gaze reprezintă o contribuție importantă la securitatea energetică în Europa”, a declarat ministrul Energiei, Terje Aasland, în comunicat.

„Dezvoltarea de noi câmpuri de gaze permite Norvegiei să mențină niveluri ridicate de aprovizionare pe termen lung. Acest lucru a devenit cu atât mai crucial de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina și de la conflictul din Orientul Mijlociu”, a spus el.

Activiștii de mediu acuză în mod regulat Norvegia, cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa, excluzând Rusia, că exploatează aceste conflicte pentru a continua forajele de petrol și gaze în ciuda crizei climatice.

Tot pe 5 mai, Oslo a propus 70 de noi blocuri pentru explorare în Marea Nordului, Marea Norvegiei și Marea Barents.

„Guvernul ar trebui, în schimb, să se asigure că gestionează tranziția economiei norvegiene și că contribuie la reducerea dependenței lumii de combustibilii fosili, în loc să o consolideze”, a declarat Anne Marit Post-Melby, directoarea fundației de mediu Zero, pentru agenția de știri norvegiană NTB.