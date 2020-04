Asistentele de la Spitalul Praram 9 au facut poze bebelușilor protejați, iar imaginile au cucerit inimile a miloane de oameni.

Thailanda are pete 2,400 de cazuri de infectare cu coronavirus, și 33 de morți.

The Praram 9 Hospital in Bangkok is providing mini face shields for newborn babies to protect them from Covid-19.



Thailand recorded 54 new virus cases and 2 new deaths on Thursday, for a total of 32 fatalities and 2,423 infections pic.twitter.com/PtzsXEFn6C