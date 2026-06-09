Noul guvern al Bulgariei anunță oprirea livrărilor de arme către Ucraina și cere ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei

Radev a pledat, de asemenea, pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Kremlinului. Foto: Getty Images

Noul guvern al Bulgariei a anunțat marți că va opri livrările de arme către Ucraina, distanțându-se de eforturile Uniunii Europene de a sprijini Kievul în războiul cu Rusia, potrivit Bloomberg.

Ministrul Apărării, Dimităr Stoianov, a declarat reporterilor de la Sofia că Ucraina are nevoie de mai mult personal, mai degrabă decât de arme suplimentare. El a pledat pentru un acord de pace echitabil, care să includă participarea ambelor părți la conflict.

Poziția ministrului se aliniază cu cea a prim-ministrului Rumen Radev, care susține că războiul nu poate fi rezolvat prin acțiuni militare. Radev, fost comandant al forțelor aeriene care a fost președinte până în ianuarie și a preluat funcția de prim-ministru luna trecută, s-a opus în mod constant sprijinului militar al UE pentru Kiev.

Radev a pledat, de asemenea, pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Kremlinului, argumentând că acestea dăunează economiei europene. Prim-ministrul s-a angajat să extindă participarea Bulgariei la procesul decizional european colectiv.

Decizia vine în urma apelurilor recente ale liderilor din Franța, Germania și Marea Britanie către președintele rus Vladimir Putin pentru un armistițiu imediat și complet, care să permită negocierile către un acord de pace durabil.

Putin a respins cererea liderului ucrainean Volodimir Zelenski de a se întâlni și de a negocia încetarea invaziei la scară largă, care a început în urmă cu mai bine de patru ani.

Stoianov a recunoscut rolul UE în procesul de pace ca fiind extrem de important, dar a sugerat că aceasta ar avea dificultăți în a servi drept mediator, având în vedere asistența acordată Ucrainei în timpul războiului.

În timpul campaniei electorale, Radev a vorbit despre nevoia unui dialog mai apropiat cu Rusia. Aceste poziții au stârnit îngrijorări legate de direcția pe care ar putea-o avea viitorul guvern de la Sofia în relația cu Moscova, inclusiv în ceea ce privește importurile de energie.