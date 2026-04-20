Kremlinul jubilează după ce pro-rusul Rumen Radev a câștigat alegerile din Bulgaria: Suntem impresionați

Vladimir Putin (c) și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a reacționat după alegerile din Bulgaria, spunând că este „impresionat” de declarațiile câștigătorului, Rumen Radev, privind un dialog cu Moscova.

Potrivit Reuters, este una dintre primele reacții oficiale venite de la Moscova după votul de duminică. Întrebat luni de un reporter despre presupusa „panică” din Europa în legătură cu victoria lui Radev și dacă acesta ar fi un „cal troian” al Rusiei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat:

„Desigur, declarațiile domnului Radev, precum și ale altor lideri europeni despre disponibilitatea de a rezolva problemele prin dialog, sunt pe placul nostru”.

Peskov a spus totuși că ar fi prematur să se tragă concluzii mai ample cu privire la o posibilă schimbare a climatului politic general din Europa, având în vedere ceea ce el a numit „declarațiile obișnuite” - pe care în trecut le-a descris drept anti-rusești - venite din partea Comisiei Europene de la Bruxelles.

În timpul campaniei, Radev a vorbit despre nevoia unui dialog mai apropiat cu Rusia. Aceste poziții au stârnit îngrijorări legate de direcția pe care ar putea-o avea viitorul guvern de la Sofia în relația cu Moscova, inclusiv în ceea ce privește importurile de energie.

Fostul preşedinte bulgar Rumen Radev şi-a asigurat primul loc în alegerile parlamentare, cu 44,58% din voturi, conform rezultatelor parţiale publicate luni, coaliția sa pro-rusă, dar anticorupţie, rezonând cu electoratul din cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, comentează AFP, potrivit Agerpres.

Acest rezultat oferă coaliţiei Bulgaria Progresistă a lui Radev (62 de ani) o majoritate absolută de cel puţin 132 de mandate din parlamentul de 240 de locuri.

Radev, care a condus ţara din 2017 până în 2026, a demisionat în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare. Victoria sa a relansat cursa pentru formarea unui guvern în această naţiune balcanică, ce votează pentru a opta oară în cinci ani.