Noul guvern din Cehia ar urma să taie ajutorul militar pentru Ucraina: „Un cadou de Crăciun de la Babis pentru Putin”

1 minut de citit Publicat la 21:09 06 Noi 2025 Modificat la 21:09 06 Noi 2025

Noul guvern al lui Andrej Babis urmează să-și preia mandatul cândva în luna decembrie. Foto: Profimedia Images

Cehia, până acum unul dintre cei mai devotați aliați ai Ucrainei, ia în considerare să reducă fluxul atât de necesar de arme și muniție către forțele ucrainene, a anunțat politicianul care ar urma să devină noul ministru de externe al țării, în noul cabinet Babis, relatează Politico.

Filip Turek, președintele Partidului Motocicliștilor, o formațiune populistă care va forma guvernul împreună cu partidul lui Babis, a anunțat că Cehia „va prioritiza efortul diplomatic pentru a încheia războiul din Ucraina și pentru ameliorarea riscurilor de conflict în Europa, trecând de la ajutor militar finanțat din bugetul național la sprijin umanitar și concentrarea pe nevoile de securitate ale Cehiei”.

Partidul Motocicliștilor a fost fondat în 2022, iar la ultimele alegeri a reușit să obțină șase mandate în parlamentul de la Praga, ceea ce îl face un partid „balama” esențial în noul guvern care va fi condus de populistul Andrej Babis. Turek este luat în considerare pentru ministerul de externe de la Praga.

Babis a pus la îndoială, la rândul lui, viitorul unui program esențial pentru Ucraina, prin care țara invadată de ruși primește zeci de mii de obuze de artilerie. În timpul campaniei, el a refuzat să-și asume direct o poziție pe această temă.

Guvernul actual critică abordarea

Ministrul de externe în exercițiu al Cehiei, Jan Lipavsky, a spus că „limitarea ajutorului militar pentru Ucraina este o știre care va provoca urale și bucurie soldaților ruși de pe front. Putem să-l considerăm un cadou de Crăciun de la Babis pentru Vladimir Putin”.

Conform lui Lipavsky, al cărui partid de centru-dreapta a suferit o înfrângere în alegerile din octombrie, afirmațiile liderilor noii coaliții „nu includ cuvântul Rusia nici măcar o dată”.

„Noul guvern va submina securitatea Republicii Cehe”, a continuat Lipavsky.

Posibilul său succes, Turek, a spus și că noul guvern de la Praga va gestiona relația cu Moscova „într-o manieră ghidată de protejarea pragmatică a interesului național” și va evita „escaladările care să pună în pericol stabilitatea securitară sau economică a Cehiei”.

Totuși, Babis ar putea să nu-l poată numi ministru pe Turek din cauza opoziției președintelui pro-european și pro-Ucraina al Cehiei, Petr Pavel.