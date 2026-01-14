Noul ministru al Apărării de la Kiev: are 34 de ani, a implementat o aplicație folosită de toți ucrainenii și e prieten cu Zelenski

Noul ministru al Apărării din Ucraina are 34 de ani și a fost principalul strateg digital din spatele campaniei electorale în urma căreia Volodimir Zelenski a devenit președinte. Fost ministru al Digitalizării, el a implementat aplicația Diia, care a făcut accesibile mai multe servicii guvernamentale direct pe telefoanele ucrainenilor. Jurnalistul Illia Ponomarenko scrie că pe umerii lui Mihailo Fedorov stă acum o responsabilitate grea: aceea de a curăța Ministerul Apărării de „birocrația, parazitismul și corupția”, rămășițe sovietice care îl macină din interior.

Jurnalistul Illia Ponomarenko a scris, pe rețeaua socială X, că Mihailo Fedorov ocupă funcții guvernamentale importante încă de când avea 28 de ani. Portofoliul de ministru al Apărării vine însă cu o responsabilitate dificilă care va testa abilitățile tânărului ministru.

„Mykhailo Fedorov a făcut enorm pentru modernizarea unică a țării și pentru armată în timpul războiului.

Acum va trebui să aducă personalitatea sa, talentul managerial și spiritul de startup IT la Ministerul Apărării.

Cred că nimeni nu va mai contesta faptul că nu are sens să încercăm să concurăm cu Rusia fascistă în privința numărului brut de militari și tancuri. Drumul nostru este dezvoltarea continuă a revoluției dronelor și a tehnologiei și, mai presus de toate, eliminarea haosului sovietic perpetuu: birocrația, parazitismul și corupția care ne macină apărarea din interior.

Îi urez succes tânărului ministru”, a scris Ponomarenko pe X.

Cine este noul ministru al Apărării din Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, la data de 9 ianuarie, că l-a numit pe Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, în locul lui Denîs Șmîgal.

Fedorov este în prezent viceprim-ministru și a fost, până la numirea sa la Apărare, ministru pentru Transformare Digitală în Guvernul de la Kiev.

Fedorov a implementat viziunea președintelui asupra debirocratizării, numită „Statul într-un telefon”. În mandatul său, în anul 2020 a fost lansată aplicația Diia, care a făcut accesibile mai multe servicii guvernamentale direct pe telefoanele ucrainenilor.

„Când călătoresc în străinătate în interes de serviciu, uneori glumesc și îi șochez pe oameni spunându-le că, în Ucraina, avem o singură aplicație de smartphone în care îți poți păstra pașaportul oficial, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare al vehiculului, certificatele de naștere ale copiilor tăi, diploma (și, în cadrul altor programe de digitalizare, chiar și documente precum livretul militar) și prin care poți comanda online multe servicii și documente guvernamentale”, a scris Ponomarenko pe X.

Apropiat al lui Volodimir Zelenski, în 2019, Mihailo Fedorov, pe atunci om de afaceri din orașul Zaporojie, s-a alăturat echipei lui Zelenski, devenind strategul digital principal din spatele campaniei sale prezidențiale de succes.

Kyiv Independent notează că, în toamna anului 2024, Fedorov era singurul ministru din guvern cu un bilanț pozitiv încredere-neîncredere. 31% dintre respondenți au spus atunci că au încredere în tânărul politician, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Razumkov, un think tank cu sediul la Kiev.