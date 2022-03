Mykhailo Fedorov, eroul neştiut din dreapta lui Zelenski. El a convins cele mai mari companii IT din lume să părăsească Rusia

Mykhailo Fedorov, vicepremier al Ucrainei și ministru al transformării digitale din Ucraina, a convins cele mai mari companii IT din lume să plece din Rusia

Una dintre cele mai importante realizări ale lui Mykhailo, în cele câteva zile de la declanșarea războiului, a fost să pună presiune și să obțină acordul lui Elon Musk de a oferi internet gratuit Ucrainei prin intermediul sistemului de sateliți Starlink.

De asemenea, tânărul de 31 de ani este prieten foarte bun cu Volodimir Zelenski pe care l-a ajutat să devină președintele Ucrainei.

Potrivit ziare.com, reuşitele tânărului ministru ucrainean, contabilizate de antreprenorul român Sergiu Biriș, sunt următoarele:

- a pornit o campanie de atragere de donații în crypto pentru armata Ucrainei (au strâns peste $42 milioane de dolari până acum);

- Facebook, Google, YouTube, Twitter au oprit accesul la promovare a canalelor de propagandă rusești;

- Google Maps a oprit anumite funcționalități pentru a proteja cetățenii din Ucraina;

- a reușit să îl determine pe Tim Cook să oprească vânzarea produselor Apple în Rusia;

- SAP, una din cele mai mari companii de software din lume, nu va mai vinde produse în Rusia.

De asemenea, Netflix și Spotify nu mai permit plăți cu cardurile rusești.

Mykhailo Fedorov nu se oprește din demersurile sale și vine aproape zilnic cu alte cereri adresate reprezentanților marilor companii din Vest.

Pune presiune pe aceștia în mod direct prin publicarea pe Twitter a unor solicitări oficiale în limba engleză, cu semnătură și ștampilă.

Joint forces of Ukrainian music industry, @mintsyfra and Slukh media appeal to the @AppleMusic and @Spotify leadership. We ask you to allow our artists change their album covers to draw the attention to the bloody war in Ukraine. Let us engage more Russian sane people! pic.twitter.com/5HeiyU940Q