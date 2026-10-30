Ultimul mare ziar independent din Rusia se închide din cauza presiunii serviciilor secrete: „Vom opri serverele și vom pleca”

5 minute de citit Publicat la 12:46 30 Oct 2026 Modificat la 12:49 30 Oct 2026

În 2021, redactorul-șef de la acea vreme al ziarului, Dmitri Muratov, a primit, împreună cu o altă laureată, Premiul Nobel pentru Pace. sursa foto: Getty

Ziarul independent rus Novaia Gazeta a anunțat că se închide, invocând presiunile autorităților, care i-au percheziționat recent locuința redactorului-șef și au reținut, la începutul acestui an, unul dintre jurnaliștii publicației, scrie The Guardian.

„Novaia Gazeta încetează să mai existe”, a declarat redactorul-șef Serghei Sokolov, într-un mesaj video publicat vineri pe YouTube. „Autoritățile ruse, serviciile speciale ruse, au forțat redacția să își încheie activitatea”.

De când și-a trimis trupele în Ucraina, Rusia a impus o cenzură apropiată de nivelul celei din perioada sovietică, iar marea majoritate a jurnaliștilor independenți au fost împinși în exil.

Novaia Gazeta, un bastion al jurnalismului independent din Rusia, este considerată de Moscova „agent străin”, o etichetă folosită pentru a reduce la tăcere vocile critice.

„Novaia Gazeta a fost ucisă… Pe 9 noiembrie vom stinge lumina în casa noastră, în care am trăit 30 de ani. Vom opri serverele și vom pleca”, a spus Sokolov.

Luna aceasta, Sokolov a fost dus la audieri, iar autoritățile ruse i-au percheziționat locuința în legătură cu un dosar penal în care este vizat unul dintre colegii săi, Oleg Roldughin, arestat în aprilie.

Roldughin a fost reținut și acuzat de „accesare ilegală a informațiilor informatice”, fără să fie oferite alte detalii. Potrivit agenției de stat RIA Novosti, acesta a pledat nevinovat.

Roldughin își așteaptă procesul în arest la domiciliu, măsură prelungită până pe 10 noiembrie, potrivit Novaia Gazeta.

Rusia și-a intensificat represiunea împotriva presei independente după declanșarea ofensivei din Ucraina, în februarie 2022. Novaia Gazeta și-a redus activitatea în Rusia după începerea ofensivei, iar în același an autoritățile i-au retras licența de funcționare.

Redactorul-șef de la acea vreme al ziarului, Dmitri Muratov, a primit în 2021, împreună cu o altă laureată, Premiul Nobel pentru Pace, pentru „eforturile de a apăra libertatea de exprimare” în fruntea publicației.

Redăm mai jos, integral, mesajul video al redactorului-șef Serghei Sokolov, în care acesta a anunțat închiderea Novaia Gazeta:

„Iertați-mă, sunt foarte emoționat, pentru că ceea ce vă voi spune acum este o poveste dramatică, profund personală pentru mine.

Novaia Gazeta a fost ucisă.

Novaia Gazeta își încetează existența. Pe 9 noiembrie vom stinge lumina în casa noastră, în care am trăit 30 de ani. Vom opri serverele și vom pleca.

Ziarul nu mai există.

Autoritățile ruse, serviciile speciale ruse, au forțat redacția să își înceteze activitatea.

Peste 30 de ani de viață alături de țară și de cetățenii ei se vor încheia, pentru noi, în stradă, fără mijloace de subzistență și sub amenințarea permanentă a represiunii.

Anii noștri de viață au fost fericiți datorită creației, speranțelor, cititorilor, prietenilor, textelor, filmelor.

Dar uneori acești ani au fost disperat de amari.

Amari, pentru că tocmai în timpul acestui regim, și nu în anii ‘90, au fost uciși din motive politice, pentru că și-au făcut datoria profesională, colegii noștri: Igor Domnikov, Iuri Șcekocihin, Anna Politkovskaia, Stas Markelov, Nastia Baburova și Natașa Estemirova.

Odată cu scrisoarea de evacuare, ne-a fost oprit sistemul de donații, care ne permitea să primim contribuții de la cititori. Adică am fost lăsați complet fără bani. Este o acțiune coordonată.

Nimeni nu va fi convins de justificările băncilor, care spun că fac asta pe baza unor reguli interne, corporative. Acestea sunt reguli externe, impuse de aparatul represiv al statului, de ofițerii FSB infiltrați sub acoperirea fiecărei organizații.

Ei consideră această țară proprietatea lor.

După începerea operațiunilor militare, nouă, ca tuturor celorlalți jurnaliști, ni s-a închis gura, am fost lipsiți de posibilitatea de a vorbi despre cele mai importante și mai tragice evenimente ale prezentului. Au fost adoptate legi care au readus cenzura în țară.

Apoi, această cenzură s-a extins practic asupra tuturor sferelor vieții omenești.

Mulți dintre colegii noștri au fost nevoiți să plece din țară.

Autoritățile ne-au blocat toate resursele de pe internet.

Statul ne-a luat tipografia, iar ofițerii serviciilor speciale și cenzorii cuibăriți în celelalte tipografii au refuzat să ne tipărească ziarul.

Apoi statul ne-a retras înregistrarea ca instituție media, luându-ne dreptul de a câștiga bani din propria muncă.

Redactorul-șef, laureatul Premiului Nobel pentru Pace Dmitri Muratov, a fost atacat și aproape și-a pierdut vederea.

Nu s-a deschis niciun dosar penal, deși făptașii sunt cunoscuți pe nume. Apoi jurnaliștii noștri au început să fie declarați agenți străini, începând, din nou, cu redactorul-șef.

Apoi au fost deschise dosare administrative împotriva conducerii redacției. În Cecenia, comentatoarea noastră Elena Milașina a fost răpită și bătută până aproape de moarte. Redactorul-șef adjunct Oleg Roldughin a fost luat ostatic, fiind acuzat că a lucrat ca jurnalist.

Procesul va începe în curând.

În redacția Novaia Gazeta a avut loc o percheziție care a durat ore întregi. A fost percheziționat și apartamentul redactorului-șef.

Iar în septembrie anul acesta, întreaga redacție a fost declarată agent străin, pe listă fiind trecute peste 100 de persoane, jurnaliști și autori ai noștri.

Timp de aproape cinci ani de război am reușit să lucrăm înconjurați din toate părțile de serviciile speciale. Și acum, gata.

Am ajuns în zona de ucidere.

Aceasta nu este doar povestea noastră personală. Este povestea țării și a societății, care sunt distruse exact în același fel.

Fac asta FSB-ul, Ministerul Justiției, Parchetul și toți ceilalți care au privatizat statul și au uzurpat puterea.

Nu este vorba despre nostalgie sovietică.

Sub această firmă s-a construit aproape în întregime o dictatură militară.

Ei spun că apără ordinea constituțională.

Nu, aceasta este o ordine anticonstituțională, pentru că Constituția a fost violată, bătută, cu gura lipită, aruncată pentru mulți ani în închisoare, la fel ca miile de cetățeni ai acestei țări care pur și simplu i-au urmat articolele, la fel ca zecile de mii de alți cetățeni care au fost nevoiți să devină refugiați, părăsindu-și casele și plecând spre necunoscut.

Se spune adesea că nu suntem în 1937, în anii represiunilor staliniste, și că represiunile au acum un caracter digital. Dar este represiune de stat.

Iar în celule mor oameni, nu cifre.

Viața omului și-a pierdut sensul și valoarea. Cuvântul «Constituție» stârnește sarcasm și hohote de râs tuturor, chiar și judecătorilor, mai ales judecătorilor.

Nimeni nu mai crede că aceasta este legea fundamentală a țării și că președintele a jurat pe ea.

Observați că propaganda oficială nu îl mai numește de mult pe președinte garantul Constituției.

În țară au fost lichidate drepturile și libertățile omului, iar apărarea lor a ajuns să fie echivalată cu o infracțiune.

De facto au fost lichidate alegerile și organele alese ale puterii, au fost lichidate instituțiile societății civile, au fost călcate în picioare libertatea de conștiință și demnitatea umană, iar viața privată a fost întoarsă pe dos de mâini murdare.

Nu sună oare astăzi ca o batjocură articolul 29 din Constituție: «Cenzura este interzisă»?

Justiția a fost distrusă, odată cu legea și dreptul, iar convingerile au devenit trădare de stat.

Dar trădarea este atunci când statul își trădează propria Constituție.

Iar această trădare este o crimă continuă, care se petrece acum sub ochii întregii lumi.

Uciderea Novaia Gazeta este încă o dovadă în acest sens.

În toți acești ani am scris tocmai despre asta, cât timp am putut.

Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat. Iar ultimul număr va apărea”.