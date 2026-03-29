"Nu, nu este un filtru". Fenomen rar provocat de ciclonul Narelle în Australia: Cerul a devenit roşu-sângeriu

Un fenomen meteorologic spectaculos a avut loc în acest weekend în mai multe zone din vestul Australiei. Cerul s-a colorat în roşu-sângeriu din cauza unei puternice furtuni de praf, provocată de ciclonul tropical Narelle, relatează openthemagazine.com. Vântul, cu rafale de peste 190 km/h, a ridicat în atmosferă cantități uriașe de praf, încărcat cu particule de fier. Imaginile cu cerul care a căpătat o nuanță ireală de roșu au devenit virale pe reţelele sociale.

Cerul deasupra unor regiuni din vestul Australiei a căpătat o nuanță dramatică de roșu-sângeriu, după ce furtuni masive de praf, declanșate de ciclonul tropical Narelle, au măturat zona, creând un spectacol straniu care i-a lăsat pe locuitori uimiți. Mulţi dintre ei au înregistrat scenele impresionante.

Aerul a devenit irespirabil, au povestit oamenii despre rarul fenomen meteorologic. Conform sursei citate, vizibilitatea s-a redus până aproape de zero. La un moment dat, vântul a fost atât de puternic, încât a purtat praful roșiatic până în zona metropolitană Sydney. "NU, acesta nu este un filtru", au scris cei de la AccuWeather.

Fenomenul a fost cel mai vizibil în Shark Bay și Denham, unde furtuna a transportat în atmosferă nori uriași de praf fin.

În combinație cu unele condiții atmosferice rare şi pe măsură ce Narelle avansa spre Shark Bay, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO începând cu anul 1991, praful a modificat modul în care lumina traversa cerul: roşu-sângeriu s-a transformat în portocaliu.

"Cerul portocaliu apocaliptic înghite Shark Bay, Australia de Vest, în timp ce ciclonul tropical Narelle se apropie și transformă ziua într-o ceață portocalie tulburătoare", a scris unul dintre localnici pe X, unde a postat filmarea de mai jos.

Traiectoria ciclonului tropical Narelle a fost una extrem de neobișnuită. Acesta a devenit primul ciclon din ultimele peste două decenii care a atins uscatul în trei jurisdicții diferite din Australia, fiind considerat un sistem rar de tip "triplu impact".