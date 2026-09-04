Numărul zborurilor pierdute în Europa s-a dublat din cauza sistemului EES

Numărul zborurilor de legătură ratate s-a dublat din cauza introducerii noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al UE. Sursa foto: Getty Images

Numărul zborurilor de legătură pierdute s-a dublat la nivel european din cauza introducerii Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), relatează Financial Times. Unele companii aeriene au raportat că numărul pasagerilor care pierd zborurile de legătură a crescut de șase ori, potrivit unei organizații din domeniu. Sistemul EES a fost lansat în urmă cu aproape un an, însă, a devenit complet operațional la toate frontierele externe abia în urmă cu cinci luni.

Numărul persoanelor care au pierdut zboruri de legătură în Europa s-a dublat pe parcursul verii, după implementarea sistemului electronic de frontieră al regiunii – Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) –, intens criticat, au declarat companiile aeriene, potrivit sursei citate.

Unele companii aeriene au raportat o creștere de șase ori a numărului de pasageri care nu au reușit să prindă zborurile de legătură după ce au fost ținuți în cozi care s-au întins pe durata mai multor ore, a anunțat joi Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA).

Reprezentanții industriei au avertizat că noul Sistem de Intrare-Ieșire al UE, care impune pasagerilor din afara Uniunii, la intrarea și ieșirea din blocul comunitar, să facă o fotografie și să își furnizeze amprentele, va provoca întârzieri îndelungate.

"Faptul că oamenii pierd zborurile nu este o noutate, dar sistemul EES doar agravează situația", a declarat Thomas Reynaert, vicepreședinte senior în cadrul IATA, au mai scris jurnaliştii de la Financial Times.

Sistemul de frontieră inteligentă a fost implementat complet în primăvara acestui an, dar a fost afectat de probleme, inclusiv tehnologie defectuoasă și niveluri insuficiente de personal, ceea ce a dus la întârzieri îndelungate și la avertismente privind haosul în timpul călătoriilor de vară.

Pentru a gestiona cozile în perioadele de vârf, unele țări din UE au suspendat o parte dintre verificări pe timpul verii, înregistrând doar datele personale ale călătorilor, fără amprentele sau fotografia acestora.

Acest lucru a însemnat că avertismentele anterioare ale industriei privind cozi de șase ore nu s-au adeverit, însă au existat totuși zone cu perturbări în întreaga regiune.

"Chiar și cu flexibilitatea existentă, am văzut că provocările operaționale continuă să apară în mai multe puncte de trecere a frontierei din Europa", a mai precizat Reynaert.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, a insistat la începutul acestei săptămâni că "sistemul a funcționat în linii mari bine, inclusiv datorită flexibilităților existente în sistem".

Această flexibilitate urmează să fie eliminată la sfârșitul acestei săptămâni, deși Comisia a semnalat că va închide ochii în cazul țărilor care continuă să suspende unele dintre verificările biometrice pentru a face față creșterilor bruște ale numărului de călători.

Aeroporturi precum Corfu și Tenerife au fost afectate în mod deosebit în timpul sezonului de vacanță, însă oficialii consideră că situația va deveni mai ușor de gestionat odată cu sfârșitul verii.

Nouă țări, inclusiv Germania, Franța și Italia, au trimis Comisiei, în iulie, o scrisoare prin care îi cereau să amâne modificările. Reynaert a avertizat joi că eliminarea flexibilității "creează un risc real de creștere a aglomerației și a perturbărilor".

Potrivit declaraţiilor lui, Markus Lammert, Comisia "a oferit ajutor suplimentar statelor membre vizate și le-a cerut să intensifice în continuare pregătirea operațională, inclusiv măsurile tehnice, organizatorice și de comunicare necesare, în vederea asigurării faptului că provocările rămase sunt pe deplin soluționate până la sfârșitul anului".