Numele lui Budanov, şeful de cabinet al lui Zelenski, apare în stenogramele legate de cel mai recent caz de corupție din Ucraina

Kirilo Budanov a fost șeful serviciilor militare de informații ucrainene. Sursa foto: Profimedia Images

Kirilo Budanov, șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, apare în înregistrări audio realizate de anchetatori în cadrul celui mai recent mare caz de corupție din Ucraina, relatează Kiev Independent. Înregistrările au fost făcute publice în cadrul unei ample anchete de corupție care îi vizează pe Irina Mudra, fostă adjunctă a șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, și pe alți suspecți. Săptămâna trecută, aceștia au fost puși sub acuzare de Biroul Național Anticorupție (NABU) pentru preluare ostilă a unor afaceri și spălare de bani.

Cel mai recent caz este legat de ancheta de anul trecut privind monopolul de stat în domeniul energiei nucleare, Energoatom, cea mai amplă investigație de corupție din mandatul lui Zelenski. Cazul Mudra vine, de asemenea, la scurt timp după acuzațiile de corupție formulate în luna mai împotriva fostului șef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak.

Stenograme din dosar

În cadrul unei audieri din 25 august, avocatul lui Oleksii Stupak, directorul executiv al Sense Bank și unul dintre suspecții din acest nou dosar, a citat public înregistrări ale NABU în care se făcea referire la „Kirilo Oleksiiovici”, o persoană al cărei prenume și patronim coincid cu cele ale lui Budanov. Acesta nu a precizat numele de familie al persoanei respective.

„Ascultă, Kirilo Oleksiiovici a sunat și a întrebat ce se întâmplă cu Sense Bank”, a spus Mudra, potrivit înregistrărilor citate de avocat.

Între timp, transcrierile incluse în solicitările procurorilor în acest caz precizează explicit că Budanov a participat la discuții, a relatat Hromadske.

În presupusele stenograme, Budanov i-a mulțumit fostului deputat Maksym Mîkîtas, suspect în acest dosar, pentru activitatea sa.

„Sunt cu Kirilo Oleksiiovici”, i-a spus Mudra lui Mîkîtas. „Am pus telefonul pe difuzor.”

„Vă mulțumesc, bună ziua”, ar fi răspuns Budanov. „Vă mulțumesc mult.”

S-ar fi discutat despre numerarul de la Sense Bank

Potrivit presupuselor transcrieri, la 9 iunie, Mudra și Mîkîtas au discutat despre o solicitare venită din partea lui Timur Mindich, suspect în dosarul Energoatom și un apropiat al lui Zelenski, de a prelua fluxurile de numerar ale Sense Bank.

„Mindich a luat legătura cu Kyrylo”, ar fi spus Mudra, referindu-se aparent la Kirilo Budanov. „Pentru a prelua controlul asupra acestuia... Stai, e vorba de niște fluxuri financiare importante acolo... Nu există nimeni care să le preia în acest moment. Înțelegi? Iar odată ce Gera (o referință aparentă la fostul ministru al Justiției și Energiei, Herman Halușcenko) va ieși din scenă, va pune din nou mâna pe acele fluxuri. Așa că trebuie să negociem ceva pentru noi înainte ca asta să se întâmple.”

Conform stenogramelor, Mudra a afirmat că conducerea Sense Bank era pregătită să urmeze instrucțiunile lui Kyrylo, o trimitere aparentă la Budanov.

„Sunt gata să facă orice”, ar fi spus ea. „Adică, oriunde le-ar spune Kirilo să ducă (banii), acolo îi vor duce... Vor face tot ce le cere el".

Mudra și Mîkîtas sunt acuzați de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,4 milioane de dolari) și de transferul fondurilor prin intermediul Sense Bank pentru a plăti cauțiunea lui Halușcenko.

Halușcenko a fost pus sub acuzare în februarie în dosarul Energoatom. Pe 17 iunie, Mîkîtas ar fi afirmat că Mindici a înmânat personal numerarul pentru cauțiunea lui Halușcenko lui „Kîrîlo Oleksiiovîci” – o altă referire aparentă la Budanov.

„Și dacă reușim să ducem asta la bun sfârșit fără probleme acum, nici nu-ți imaginezi...”, a spus Mîkîtas. „Adică Kîrîlo Oleksiiovîci... Îi face o favoare uriașă lui Mindici chiar acum. Și el a adus banii, apropo. Mindici i-a înmânat personal.”

De asemenea, Mudra ar fi spus că „Timur” l-a sunat pe „Kîrîlo” și i-a zis: „Ascultă, Kîrîlo, te rog să preiei Sense Bank”.

„Nu poți lăsa banca pe mâna acestor escroci, mai ales că prin ea trec fluxuri de numerar”, ar fi spus ea, citându-l pe Timur. „Fluxuri serioase de numerar, zice el... «Preia banca sub controlul tău», zice el... Vezi cât de repede și-a schimbat Mindici tactica. El controla toate fluxurile de numerar.”

Potrivit documentelor depuse de procurori, Mîkîtas și Mudra au discutat și despre măsuri pentru a evita să fie depistați, conform presupuselor transcrieri publicate de Hromadske.

În timpul conversației, Mudra i-a spus lui Mîkîtas că fusese invitată la o întâlnire la care urmau să participe șefi din instanțe. Totuși, a decis să nu meargă, deoarece nu dorea să fie văzută de NABU împreună cu judecători într-un restaurant.

„M-au invitat”, ar fi spus Mudra. „Ei bine, nu mă duc. Nu ar fi corect. Adică, îți spun sincer, dacă află Budanov... Mai ales că se întâlnesc în restaurante care sunt cu siguranță în vizorul NABU, știi?”

„Păi, Budanov a spus să nu ne întâlnim în restaurante”, a replicat Mîkîtas.

Mudra a mai afirmat, în presupusele transcrieri, că i-a spus lui Budanov că vrea „să facă lucrurile corect”.

„Cred că lupta împotriva corupției este un lucru foarte bun și, dacă reușim să ratificăm acum această convenție și să devenim parte la ea, va fi o realizare cu care ne vom putea lăuda amândoi”, ar fi spus ea.

S-ar fi dezbătut şi corupţia din Ucraina, potrivit stenogramelor

Budanov ar fi întrebat-o apoi, potrivit relatărilor lui Mudra din transcrieri: „Chiar vrei să lupți împotriva corupției?”

„Ei bine, nu vreau ca țara mea să se afunde în corupție”, ar fi răspuns Mudra.

„Uite, abordarea e greșită”, ar fi spus Budanov. „Corupția trebuie sistematizată și controlată.”

De asemenea, Mudra i-ar fi spus lui Mykytas, în cadrul discuțiilor lor, că primea periodic plăți neoficiale de 20.000–30.000 de dolari de la „Kyrylo” – o altă referire aparentă la Budanov.

Publicația Ukrainska Pravda a relatat, de asemenea, pe 20 august, că numele lui Budanov apare în textul acuzațiilor formulate împotriva lui Mudra.

În înregistrările publicate oficial de NABU, Mudra face referiri repetate la „șeful” ei. Mudra are doi șefi: pe Zelenski și pe Budanov.

Pe lângă Mudra, Mîkîtas și Stupak, săptămâna trecută au fost puși sub acuzare în acest dosar și deputatul Vadym Stolar, precum și Viktor Dubovyk, șeful departamentului de politică juridică din cadrul Administrației Prezidențiale. Stolar a fugit în străinătate.

Stolar, Mudra și Mîkîtas sunt acuzați, de asemenea, de preluarea ilegală a unor bunuri imobiliare prin accesarea frauduloasă a registrului comercial, falsificarea de documente și mituirea judecătorilor și a reprezentanților organelor de aplicare a legii.