Un fost oficial al Energoatom a fost desemnat suspect în cel mai mare caz de corupţie din Ucraina, de când a început războiul

Scandalul de la Energoatom este cel mai mare caz de corupţie din Ucraina, de când a început războiul. Sursa foto: hepta

Un fost oficial de la compania nucleară ucraineană de stat Energoatom a fost desemnat oficial suspect vineri, în contextul în care Biroul naţional anticorupţie (NABU) de la Kiev îşi continuă cea mai mare anchetă de corupţie din timpul războiului în sectorul energiei, notează Agerpres.

NABU a anunţat pe Telegram că directorul executiv responsabil pentru protecţia fizică şi securitatea facilităţilor Energoatom este suspectat de spălarea a peste 30 de milioane de grivne (674.000 de dolari) din 2023 până în 2025.

Agenţia nu a prezentat numele acestui oficial. Nu a existat până în prezent nicio reacţie din partea Energoatom, dar anterior aceasta a precizat că va coopera cu investigaţia şi că a suspendat mai mulţi angajaţi la solicitarea NABU.

De la declanşarea invaziei ruse în februarie 2022, protejarea infrastructurii energetice a Ucrainei a devenit o prioritate, în contextul în care Moscova a vizat în mod repetat linii de tensiune, transformatoare şi alte facilităţi cu rachete şi drone.

Aşa-numitul caz Midas, despre care autorităţile susţin că a implicat o schemă de dare de mită de 100 de milioane de dolari la Energoatom, a ajuns inclusiv la persoane apropiate de preşedintele Volodimir Zelenski şi a aruncat o umbră asupra guvernului de la Kiev, într-un moment în care Kievul încearcă să demonstreze că poate combate corupţia la nivel înalt.

Arestarea în februarie a fostului ministru al energiei între 2021 şi 2025, Gherman Galuşcenko, a marcat o evoluţie majoră în acest caz. Acesta a negat că ar fi comis vreo ilegalitate.

Autorităţile anticorupţie l-au acuzat pe Timur Mindich, fostul partener de afaceri al lui Zelenski, că se afla în fruntea acestei scheme de corupţie şi de asemenea l-a desemnat pe fostul şef de personal al lui Zelenski, Andrii Iermak, drept suspect. Ambii s-au declarat nevinovaţi.