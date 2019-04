O bătrână de 73 de ani, Judy Cochran, din Texas, a omorât un aligator de peste 250 de kilograme după ce acesta i-a atacat poneiul. Acum, femeia are de gând să iși transforme captura intr-o nouă pereche de cizme.

"Credem că acesta este cel care ne-a mâncat poneiul acum câțiva ani. Era cel puțin la fel de mare ca și acesta, ar fi putut să îl mănânce cu siguranță. De obicei, aligatorii nu ne deranjează, dar acesta ne făcea probleme de ceva vreme ".

Judy Cochran is now telling the story of her memorable hunt: She killed the gator with one shot, plans to eat the meat and hopes to display the gator's "humongous" head in her office. https://t.co/xPX9gMiW9q