O ciupercă rară în formă de limbă a fost găsită pentru a doua oară în Europa: "Indiciu uimitor despre pădurile pe cale de dispariție"

Publicat la 20:34 27 Mar 2026

Este doar al doilea astfel de exemplar găsit vreodată în Europa. FOTO: naturalengland.blog.gov/Liz Frost

Descoperirea unei ciuperci extrem de rare, nemaivăzute până acum în Regatul Unit și observată doar pentru a doua oară în Europa, a fost salutată de specialiști drept o dovadă a valorii ecologice excepționale a rezervațiilor naturale din Anglia, după ce un exemplar de Microglossum cyanobasis a fost identificat în rezervația Kingley Vale din West Sussex, potrivit The Guardian.

Niciodată înregistrată până acum în Regatul Unit, ciuperca cu limbă de pământ cu bază albastră, cunoscută și sub numele de Microglossum cyanobasis, a fost găsită încolțind în rezervația naturală națională Kingley Vale din West Sussex.

Este doar al doilea astfel de exemplar găsit vreodată în Europa. Liz Frost, o pasionată de ciuperci care vizitează frecvent situl, a făcut descoperirea. „Încă nu-mi vine să cred”, a spus ea într-o postare pe blogul site-ului Natural England.

Frost căuta ciuperci în pădurea antică de tisă de la Kingley Vale în decembrie, când „a dat peste ceva extraordinar: o mică ciupercă în formă de limbă care ieșea prin mușchi și frunze. Habar n-aveam că tocmai făcusem prima observație din Regatul Unit a Microglossum cyanobasis și doar a doua înregistrată în Europa”.

Ce relevanță are descoperirea

Cu o înălțime de aproximativ 45-55 mm, cu tulpini delicate și fragile, exemplarele acestei mici ciuperci bine camuflate arată exact așa cum sugerează și numele lor: limbi mici care ies din pământ. Dar Microglossum cyanobasis are o caracteristică rară și specială care o distinge de alte limbi de pământ mai comune: baza tulpinii are o nuanță distinctă albăstruie.

„De fapt, de aici provine numele său - «cyanobasis» înseamnă bază albastră”, a spus Frost. „Această caracteristică o diferențiază de alte limbi de pământ. Ciupercile limbii de pământ pot acționa ca indicatori ai habitatelor de înaltă calitate... Găsirea lor ne spune că un sit are o valoare ecologică reală.”

Natural England a spus că descoperirea a fost o reamintire a faptului că o gestionare atentă a mediului poate da rezultate extraordinare.

Rachel Guy, managerul rezervației naturale Kingley Vale, a declarat: „Descoperirea ciupercii limbii pământului prezintă habitate de înaltă calitate și evidențiază valoarea celor 224 de rezervații naturale naționale din Anglia.

Specialiștii susțin că această specie de ciuperci oferă un indiciu uimitor despre păduri și pășuni aflate pe cale de dispariție.

„Aceste locuri speciale, cu o valoare ecologică excepțională, sunt o cinste pentru toți cei care au grijă de ele.” Prezența ciupercii semnalează existența unor pajiști neperturbate, sărace în nutrienți, și a unor soluri împădurite de mult timp. Aceste medii devin din ce în ce mai rare din cauza fertilizării, drenajului, aratului și schimbării utilizării terenurilor.”

Microglossum cyanobasis a fost descoperită pentru prima dată în nordul Spaniei în 2009.